Швидше відправляйте те, що ви створюєте у Windsurf

Перенесіть додатки, які ви створюєте у Windsurf, від локального прототипу до реального розгортання, не змінюючи свій робочий процес. Перенесіть свій код на хостинг Node.js від Hostinger, і ваш проект працюватиме з налаштуваннями середовища виконання, збірки та середовища, необхідними для того, щоб він поводився так само у продакшені. Після запуску ваш додаток працюватиме на керованій інфраструктурі з надійним часом безперебійної роботи та простором для обробки трафіку в міру його зростання. Ви витрачаєте менше часу на обслуговування сервера та більше часу на вдосконалення створеного вами продукту.