Хостинг вітань

Розгортайте програми, створені за допомогою Vite, за лічені хвилини

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
хостинг вітань

Просте ціноутворення на хостинг Vite

Розгортайте додатки, які ви створюєте за допомогою Vite, на надійному хостингу, якому ви можете довіряти. Кожен план включає 30-денну гарантію повернення грошей, тож ви можете спробувати його з упевненістю.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Створено для програм на базі Vite

Розмістіть свій застосунок, створений на Vite, на хостингу Node.js з налаштуванням, близьким до вашого існуючого робочого процесу. Завантажте свій проєкт, запустіть збірку та обслуговуйте згенерований застосунок без додаткового налаштування. Ваш сайт працює на керованій інфраструктурі, розробленій для стабільної продуктивності та надійного безперебійного часу, тому він продовжує обробляти трафік у міру зростання вашого проєкту. Це забезпечує вам простіший шлях від локальної розробки до продакшену з меншою кількістю роботи сервера для управління.
хостинг вітань

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

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Рекомендоване розташування сервера:

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
Почати
Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Найчастіші запитання щодо хостингу Vite

Отримайте відповіді на найчастіші запитання про послуги хостингу Vite.
Хостинг Vite означає розгортання програми, створеної за допомогою Vite, в активному середовищі Node.js, щоб користувачі могли отримати до неї доступ онлайн. Це важливо, оскільки Vite — це інструмент для збірки, а не середовище виконання, тому вам все одно потрібен хостинг для скомпільованої програми та будь-якого бекенду, від якого вона залежить.
Зі звичайним VPS-хостингом ви самостійно керуєте ОС сервера, версією Node.js, менеджером процесів, оновленнями та безпекою. З нашим Node.js-хостингом платформа обробляє серверний рівень, тож ви можете зосередитися на додатку, а не на обслуговуванні.
Так. Ви можете підключити свій обліковий запис GitHub, надати доступ до приватного репозиторію та розгортати оновлення з обраної гілки. Оновлення можна буде розгортати з GitHub без ручного завантаження.
Існують обмеження ресурсів, тому якщо ваш додаток перевищує можливості плану, вам потрібно буде оновити його. Ми не стягуємо плату за перевищення ліміту за піки трафіку, але тривале високе використання може вимагати більше ресурсів.
Підключіть репозиторій Git для вашого застосунку Vite або завантажте зібраний проєкт, а потім встановіть потрібну версію Node.js та змінні середовища. Якщо ви переходите з іншого хостингу, спрямуйте свій домен на Hostinger та повторно розгорніть застосунок тут.

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