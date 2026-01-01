Хостинг V0.dev
Розгортайте програми, створені за допомогою vO.dev, за лічені хвилини
Одна щомісячна ціна, без прихованих платежів
Переваги тарифу "Business":
Переваги тарифу "Business" плюс:
Переваги тарифу "Business":
Переваги тарифу "Business" плюс:
Від прототипу vO.dev до робочого сайту, швидко
Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту
1. Підключіть ваш проєкт
Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.
2. Розгорніть проєкт
Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.
3. Керуйте та масштабуйтеся
Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.