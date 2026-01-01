Хостинг v0.dev

Від прототипу vO.dev до робочого сайту, швидко

Переведіть проекти, які ви створюєте за допомогою vO.dev, від прототипу до продакшену без переробки вашого стеку. Хостинг Node.js від Hostinger надає вам простий шлях до розгортання програми на основі макетів інтерфейсу користувача, тому ваш код переходить від локального тестування до реального середовища з мінімальним налаштуванням. Після підключення до Інтернету ваша програма працює на керованій інфраструктурі, створеній для Node.js, з масштабуванням та безвідмовною роботою у фоновому режимі. Ви витрачаєте менше часу на обслуговування сервера та більше часу на вдосконалення продукту, який фактично бачать ваші користувачі.