Хостинг Typedream

Розгортайте програми, створені за допомогою Typedream, за лічені хвилини

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
хостинг typedream

Просте ціноутворення на хостинг Typedream

Розгортайте програми та сайти, які ви створюєте за допомогою Typedream, на надійному хостингу, якому ви можете довіряти. Кожен план включає 30-денну гарантію повернення грошей, тож ви можете спробувати його з упевненістю.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Від збірки Typedream до реального сайту

Переведіть ваші сайти, створені на Typedream, від прототипу до продакшену без складного процесу розгортання. Додайте код програми до вашого проекту Typedream, і хостинг Node.js від Hostinger забезпечить вам просте налаштування для його запуску з необхідним середовищем виконання та маршрутизацією. Після запуску ваш проект працюватиме на керованій інфраструктурі, розробленій для забезпечення стабільності зі зростанням трафіку. Вам потрібно буде менше турбуватися про обслуговування сервера, а також ви будете впевнені, що ваш додаток зможе обробляти реальних користувачів без додаткової операційної роботи.
хостинг typedream

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

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Рекомендоване розташування сервера:

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
Почати
Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Найчастіші запитання щодо хостингу Typedream

Отримайте відповіді на найчастіші запитання про послуги хостингу Typedream.
Хостинг Typedream означає розгортання застосунку або сайту Node.js, створеного за допомогою Typedream, на робочому серверному середовищі. Це важливо, оскільки вашому проекту потрібне середовище виконання, доступ до мережі та безперебійний час поза межами вашої локальної машини, перш ніж користувачі зможуть отримати до нього доступ.
З VPS ви самостійно керуєте ОС, версією Node.js, менеджером процесів, оновленнями та безпекою. З хостингом Hostinger Node.js ці серверні завдання виконуються за вас, тому хостинг Typedream простіший в експлуатації та обслуговуванні.
Так. Підключіть свій обліковий запис GitHub, надайте доступ до приватного репозиторію та розгорніть оновлення з гілки, яку ви хочете використовувати. Оновлення з цієї гілки потім можна розгорнути, не роблячи репозиторій публічним.
Тарифні плани містять певні обмеження ресурсів, і якщо ваш додаток перевищує їх, вам може знадобитися перейти на тарифний план з вищим рівнем. Ми не стягуємо плату за перевищення ліміту за піки трафіку, але ваш додаток може бути обмежений, якщо він перевищує ресурси плану.
Розмістіть свій проєкт на GitHub, підключіть репозиторій у Hostinger та розгорніть потрібну гілку. Якщо ви мігруєте з іншого хоста, направте свою програму на ті самі змінні середовища та налаштування збірки, а потім перемкніть трафік після перевірки розгортання.

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