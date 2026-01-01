Від збірки Typedream до реального сайту

Переведіть ваші сайти, створені на Typedream, від прототипу до продакшену без складного процесу розгортання. Додайте код програми до вашого проекту Typedream, і хостинг Node.js від Hostinger забезпечить вам просте налаштування для його запуску з необхідним середовищем виконання та маршрутизацією. Після запуску ваш проект працюватиме на керованій інфраструктурі, розробленій для забезпечення стабільності зі зростанням трафіку. Вам потрібно буде менше турбуватися про обслуговування сервера, а також ви будете впевнені, що ваш додаток зможе обробляти реальних користувачів без додаткової операційної роботи.