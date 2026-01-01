хостинг sveltekit

Створено для масштабування SvelteKit

Розгорніть свій додаток SvelteKit на хостингу Node.js без додаткових зусиль з розгортання. Завантажте свій код, і Hostinger виконає збірку та серверну частину вашого проекту, щоб ваші маршрути, кінцеві точки сервера та відображені сторінки працювали належним чином. Ваш додаток залишається на керованій інфраструктурі, створеній для Node.js, з надійністю та запасом для роботи з розширенням без постійного обслуговування сервера. Це дає вам простіший шлях від локальної розробки до продакшену та більше часу, щоб зосередитися на функціях, які бачать ваші користувачі.