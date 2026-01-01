Витончений хостинг

Розгортайте програми Svelte за лічені хвилини, а не години

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
стрункий хостинг

Простий хостинг Svelte, прозоре щомісячне ціноутворення

Розміщуйте свій застосунок Svelte на надійній інфраструктурі, створеній для робочого середовища. Розгортайте з упевненістю, підкріпленій нашою 30-денною гарантією повернення грошей.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Створено для того, як Svelte відправляє товари

Розгорніть свій додаток Svelte з налаштуванням, яке вам не заважатиме. Додайте свій код, і хостинг Node.js від Hostinger забезпечить вам необхідне середовище виконання для вашого проекту, щоб сторінки завантажувалися швидко, а збірка виконувалася з меншим ручним налаштуванням. Ваш додаток працює на керованій інфраструктурі, розробленій для обробки трафіку без постійного налаштування. Це означає менше завдань розгортання для відстеження та більше часу, витраченого на налаштування функцій, які користувачі можуть реально використовувати.
стрункий хостинг

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
Почати
Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Найчастіші запитання щодо хостингу Svelte

Отримайте відповіді на найчастіші запитання про послуги хостингу Svelte.
Svelte хостинг — це налаштування хостингу Node.js для розгортання програм, створених за допомогою Svelte, на робочому сервері. Це важливо, оскільки вашій програмі потрібен процес виконання, збірки та розгортання, щоб надійно обробляти сторінки та оновлення у продакшені.
Зі звичайним VPS-хостингом ви самостійно керуєте ОС, Node.js, менеджером процесів, оновленнями та безпекою. З Node.js-хостингом від Hostinger ці серверні завдання виконуються за вас, тож ви можете зосередитися на своєму застосунку Svelte та процесі розгортання.
Так. Ви можете підключити свій обліковий запис GitHub, надати доступ до приватного репозиторію та розгортати з обраної гілки. Після цього надсилання змін до цієї гілки може запускати оновлення, як і будь-яке інше розгортання на основі Git.
Існують обмеження щодо ресурсів і трафіку в плані, і якщо ваш додаток перевищить їх, вам може знадобитися оновити його. Ми не стягуємо несподівану плату за перевищення ліміту за звичайне використання, але для постійного високого трафіку слід обрати більший план.
Розмістіть застосунок у репозиторії Git, підключіть його до Hostinger та налаштуйте команди збірки та запуску з панелі. Якщо ваш застосунок вже працює локально, міграція зазвичай полягає лише у налаштуванні змінних середовища та параметрів розгортання.

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