Створено для того, як Svelte відправляє товари

Розгорніть свій додаток Svelte з налаштуванням, яке вам не заважатиме. Додайте свій код, і хостинг Node.js від Hostinger забезпечить вам необхідне середовище виконання для вашого проекту, щоб сторінки завантажувалися швидко, а збірка виконувалася з меншим ручним налаштуванням. Ваш додаток працює на керованій інфраструктурі, розробленій для обробки трафіку без постійного налаштування. Це означає менше завдань розгортання для відстеження та більше часу, витраченого на налаштування функцій, які користувачі можуть реально використовувати.