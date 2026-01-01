Легко відправляйте проекти, створені за мотивами Storybook

Розгорніть свій проєкт Storybook з налаштуванням, яке спростить робочий процес. Завантажте свій код, і хостинг Node.js від Hostinger забезпечить вам чіткий шлях від локальних збірок до сайту з документацією або ізольованого середовища компонентів без додаткового налаштування сервера. Ваш проєкт працює на керованій інфраструктурі, створеній для надійності, тому оновлення залишаються передбачуваними, а піки трафіку легше обробляти. Це означає менше часу на обслуговування розгортання та більше часу на вдосконалення компонентів інтерфейсу, від яких залежить ваша команда.