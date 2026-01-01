Хостинг збірки оповідань

Розгортання програм, створених за допомогою Storybook, за лічені хвилини

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
хостинг збірок оповідань

Одна проста ціна, без прихованих платежів

Розміщуйте свої додатки Storybook з упевненістю на надійній інфраструктурі, створеній для виробничого процесу. Спробуйте без ризику з нашою 30-денною гарантією повернення грошей.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Легко відправляйте проекти, створені за мотивами Storybook

Розгорніть свій проєкт Storybook з налаштуванням, яке спростить робочий процес. Завантажте свій код, і хостинг Node.js від Hostinger забезпечить вам чіткий шлях від локальних збірок до сайту з документацією або ізольованого середовища компонентів без додаткового налаштування сервера. Ваш проєкт працює на керованій інфраструктурі, створеній для надійності, тому оновлення залишаються передбачуваними, а піки трафіку легше обробляти. Це означає менше часу на обслуговування розгортання та більше часу на вдосконалення компонентів інтерфейсу, від яких залежить ваша команда.
хостинг збірок оповідань

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Найчастіші запитання щодо хостингу Storybook

Отримайте відповіді на найчастіші запитання про послуги хостингу Storybook.
Хостинг Storybook означає розгортання застосунку або сайту Node.js, створеного за допомогою Storybook, у робочому середовищі, де користувачі мають до нього доступ. Це важливо, оскільки локальних попередніх версій недостатньо для продакшену, тестування або спільного використання стабільної версії з вашою командою.
З VPS ви самостійно керуєте сервером, версією Node, менеджером процесів та оновленнями. З нашим хостингом на Node.js ці аспекти обробляються за вас, тож ви можете зосередитися на застосунку на базі Storybook, а не на обслуговуванні сервера.
Так. Підключіть свій обліковий запис GitHub, надайте доступ до приватного репозиторію та розгортайте з потрібної гілки. Ви можете продовжувати надсилати оновлення на GitHub та повторно розгортати з того самого репозиторію.
Існують обмеження плану, і якщо ваш додаток їх перевищить, вам може знадобитися оновити його. Ми не приховуємо плату за перевищення за несподіваним виставленням рахунків за кожен запит, але вам слід перевірити ресурси плану, перш ніж запускати його у великих масштабах.
Підключіть свій існуючий репозиторій Git або завантажте проєкт, встановіть команду запуску Node.js та змінні середовища, а потім розгорніть. Якщо ви переходите з локального середовища, переконайтеся, що застосунок працює в режимі продакшену та що всі кроки збірки включені.

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