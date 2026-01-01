хостинг softr

Від Softr до живих додатків, швидше

Переведіть додатки та сайти, які ви створюєте в Softr, від прототипу до продакшену без переробки вашого стеку. Хостинг Node.js від Hostinger пропонує вам простий шлях до розгортання вашого проєкту, тому ваша власна логіка та API запускаються з мінімальним налаштуванням. Після того, як ваш додаток буде запущено онлайн, керована інфраструктура забезпечить стабільність середовища виконання в міру зростання трафіку. Ви отримуєте надійний час безперебійної роботи, простір для масштабування та менше часу, витраченого на обслуговування сервера.