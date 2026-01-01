Хостинг Replit

Розгорніть застосунки, створені в Replit

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Хостинг Replit

Фіксована ціна щомісяця, без прихованих платежів

Розгорніть застосунки, створені в Replit, на надійному хостингу. Жодного ризику з нашою 30-денною гарантією повернення грошей.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Розгорніть проєкти Replit

Перенесіть застосунки та прототипи, створені у Replit, з робочого середовища у виробниче без зміни вашого стека. Завантажте свій код Node.js у Hostinger і запустіть його за допомогою конфігурації, яка спрощує розгортання. Ваш проєкт буде запущений без додаткового налаштування чи роботи з сервером. Після розгортання ваш застосунок працюватиме на керованій інфраструктурі, розробленій для стабільної продуктивності. Ви отримаєте високий аптайм і можливості для масштабування. Вам не доведеться витрачати час на обслуговування серверів, тому зможете зосередитися на написанні коду.
Хостинг Replit

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Поширені запитання про хостинг Replit

Перегляньте відповіді на часті запитання про хостинг Replit.
Цей хостинг дозволяє розгорнути застосунок або сайт на Node.js, створений у Replit, на виробничому сервері, до якого матимуть доступ реальні користувачі. Replit чудово підходить для розробки, а хостинг дає можливість контролювати аптайм, домени та процес розгортання.

З VPS ви самостійно керуєте ОС, середовищем виконання Node.js та оновленнями безпеки. З хостингом Hostinger Replit управління середовищем виконання та інфраструктурою здійснюється за вас, тому ви можете розгорнути застосунок без адміністрування сервера.

Так. Підключіть свій акаунт GitHub, надайте доступ до приватного репозиторію та розгорніть код із гілки, яку потрібно запустити. Оновлення можна розгортати з GitHub, залишаючи репозиторій приватним.
Якщо застосунок перевищує ліміти вашого тарифу, він може працювати повільніше, поки ви не перейдете на вищий тариф. Ми не стягуємо несподіваних комісій за перевищення ліміту у разі різкого збільшення трафіку. Головним обмеженням є обсяг ресурсів, який встановлений для вашого тарифу.
Розмістіть застосунок у GitHub, підключіть репозиторій у Hostinger і розгорніть його. Якщо ви переносите застосунок з локального комп’ютера або іншого хостингу, перед перенаправленням трафіку переконайтеся, що версія Node, змінні середовища та команда запуску відповідають параметрам застосунку.

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