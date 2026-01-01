Хостинг Replit
Розгорніть застосунки, створені в Replit
Фіксована ціна щомісяця, без прихованих платежів
Переваги тарифу "Business":
Переваги тарифу "Business" плюс:
Переваги тарифу "Business":
Переваги тарифу "Business" плюс:
Розгорніть проєкти Replit
Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту
1. Підключіть ваш проєкт
Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.
2. Розгорніть проєкт
Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.
3. Керуйте та масштабуйтеся
Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.
Поширені запитання про хостинг Replit
Що таке хостинг Replit для застосунку або сайту Node.js?
Чим відрізняється хостинг Replit від стандартного VPS-хостингу?
З VPS ви самостійно керуєте ОС, середовищем виконання Node.js та оновленнями безпеки. З хостингом Hostinger Replit управління середовищем виконання та інфраструктурою здійснюється за вас, тому ви можете розгорнути застосунок без адміністрування сервера.