Розгорніть застосунки, створені в Replit

Розгорніть проєкти Replit

Перенесіть застосунки та прототипи, створені у Replit, з робочого середовища у виробниче без зміни вашого стека. Завантажте свій код Node.js у Hostinger і запустіть його за допомогою конфігурації, яка спрощує розгортання. Ваш проєкт буде запущений без додаткового налаштування чи роботи з сервером. Після розгортання ваш застосунок працюватиме на керованій інфраструктурі, розробленій для стабільної продуктивності. Ви отримаєте високий аптайм і можливості для масштабування. Вам не доведеться витрачати час на обслуговування серверів, тому зможете зосередитися на написанні коду.