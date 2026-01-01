Ремікс-хостинг, створений для швидкості

Розгорніть свій Remix-додаток на хостингу Node.js без додаткового налаштування. Розміщуйте свій код, а ваші маршрути, завантажувачі та дії працюватимуть у середовищі, готовому до роботи на сервері, створеному для повноцінних веб-додатків. Ваш проєкт залишається на керованій інфраструктурі з часом безперебійної роботи та простором для зростання потреб виробничого трафіку. Це означає менше часу на обслуговування сервера та більше часу на створення функцій для користувачів.