Хостинг роутера React

Розгортання додатків React Router за лічені хвилини, а не години

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
хостинг роутера React

Просте ціноутворення на хостинг React Router

Розміщуйте свій застосунок React Router на надійній інфраструктурі, створеній для продакшену. Розгортайте його з упевненістю, а якщо він вам не підійде, наша 30-денна гарантія повернення грошей вам допоможе.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Програми React Router, які залишаються швидкими

Розгорніть свій застосунок React Router з налаштуваннями, які відповідають вашому поточному способу роботи. Завантажте свій код на хостинг Node.js та запускайте маршрути, завантажувачі та логіку сервера без додаткового налаштування, щоб локальна розробка перейшла у продакшн з меншими труднощами. Ваш застосунок залишається на керованій інфраструктурі, створеній для обробки трафіку та надійної роботи в мережі. Це дає вам менше завдань розгортання для управління та більше часу, щоб зосередитися на вашому інтерфейсі користувача, потоці даних та змінах продукту.
хостинг роутера React

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Найчастіші питання щодо хостингу роутерів React

Отримайте відповіді на найчастіші запитання про послуги хостингу роутерів React.
Хостинг React Router означає розгортання React-додатку, який використовує React Router, щоб він міг працювати у продакшені та обслуговувати реальних користувачів. Це важливо, оскільки для маршрутизації на стороні клієнта потрібен хост, готовий до Node.js, який може коректно обслуговувати додаток під час прямих завантажень та оновлення URL-адрес.
З VPS ви самостійно керуєте ОС, версією Node, налаштуванням процесів, оновленнями та безпекою. З хостингом Hostinger Node.js цією роботою сервера займається ви, тож ви можете зосередитися на додатку, а не на обслуговуванні машини.
Так. Підключіть свій обліковий запис GitHub, надайте доступ до приватного репозиторію, а потім розгорніть його з потрібної гілки. Оновлення можна отримувати з GitHub, не роблячи репозиторій публічним.
Так, плани хостингу мають визначені обмеження ресурсів, і якщо ваш додаток їх перевищить, вам може знадобитися оновити тарифний план. Немає несподіваних зборів за перевищення ліміту через піки трафіку, але стійке високе використання може вимагати вищого плану.
Розмістіть застосунок на GitHub або імпортуйте свій існуючий репозиторій, потім підключіть його до Hostinger та розгорніть. Якщо ви переходите з іншого хостингу, налаштуйте параметри збірки та запуску на поточний застосунок Node.js та перевірте змінні середовища перед запуском.

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