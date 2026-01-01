Програми React Router, які залишаються швидкими

Розгорніть свій застосунок React Router з налаштуваннями, які відповідають вашому поточному способу роботи. Завантажте свій код на хостинг Node.js та запускайте маршрути, завантажувачі та логіку сервера без додаткового налаштування, щоб локальна розробка перейшла у продакшн з меншими труднощами. Ваш застосунок залишається на керованій інфраструктурі, створеній для обробки трафіку та надійної роботи в мережі. Це дає вам менше завдань розгортання для управління та більше часу, щоб зосередитися на вашому інтерфейсі користувача, потоці даних та змінах продукту.