react hosting

Створено для масштабування React

Розгорніть застосунок React із конфігурацією, яка спрощує шлях від коду до виробничого середовища. Завантаживши проєкт на хостинг Node.js від Hostinger, ваш фронтенд працюватиме в середовищі, готовому до сучасної збірки застосунку JavaScript. Ваш застосунок залишатиметься онлайн на керованій інфраструктурі, створеній для стабільної продуктивності. Завдяки цьому ви матимете менше клопоту з розгортанням, більше можливостей для масштабування у разі зростання навантаження та більше часу, щоб зосередитися на інтерфейсі та функціях для ваших користувачів.