хостинг preact

Створено для масштабування Preact

Розгорніть свій додаток Preact на хостингу Node.js без додаткового налаштування. Завантажте свій код, і середовище виконання подбає про додаток, щоб ваші сторінки та компоненти завантажувалися так, як ви їх створили, з простим шляхом від локальної розробки до продакшену. Ваш проект працює на керованій інфраструктурі, розробленій для забезпечення стабільності зі зростанням трафіку. Це дає вам менше проблем із розгортанням, кращу щоденну надійність та більше часу, щоб зосередитися на розробці функцій, а не на обслуговуванні сервера.