Хостинг посилок

Швидше розгортайте додатки, створені за допомогою Parcel, на Hostinger

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
розміщення посилок

Просте ціноутворення, без прихованих платежів

Розміщуйте свої застосунки, створені Parcel, з упевненістю на надійному хостингу Node.js. Кожен план включає 30-денну гарантію повернення грошей, тож ви можете спробувати його без ризику.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Посилка для доставки будується швидше

Переносьте код, який ви об’єднуєте з Parcel, з локальних збірок до реального розгортання, не змінюючи свій робочий процес. Хостинг Node.js від Hostinger забезпечує вашому додатку простий шлях до продакшену, тож ви можете запустити створений вами проєкт з меншою кількістю кроків налаштування та розгортання. Після запуску онлайн ваш додаток працює на керованій інфраструктурі, розробленій для робочих навантажень Node.js, з урахуванням часу безвідмовної роботи та масштабування в міру зростання трафіку. Ви витрачаєте менше часу на обслуговування сервера та більше часу на вдосконалення коду та важливих функцій.
розміщення посилок

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
Почати
Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Найчастіші запитання щодо хостингу посилок

Отримайте відповіді на найчастіші запитання про послуги хостингу посилок.
Хостинг посилок означає розгортання застосунку Node.js або сайту, створеного за допомогою Parcel, на робочому сервері, щоб користувачі мали до нього доступ. Це важливо, оскільки вашому проекту потрібне середовище виконання, керування процесами та доступ до мережі поза межами вашої локальної машини.
З VPS ви самостійно керуєте сервером, оновленнями ОС, версією Node та налаштуванням розгортання. З нашим хостингом Node.js середовище керується за вас, тому ви зосереджуєтеся на додатку, а не на обслуговуванні сервера.
Так. Підключіть свій обліковий запис GitHub, надайте доступ до приватного репозиторію та розгорніть оновлення з потрібної гілки. Оновлення можна буде отримувати з Git так само, як і з публічного репозиторію.
Тарифні плани включають визначені ліміти ресурсів, і якщо ваш додаток перевищить їх, вам може знадобитися оновити тарифний план, а не платити несподівані комісії за перевищення. Якщо трафік стає постійним або ресурсомістким, краще перейти на більший тарифний план, перш ніж продуктивність знизиться.
Розмістіть свій проєкт на GitHub або завантажте його з локального середовища, потім підключіть репозиторій та налаштуйте команди збірки та запуску. Якщо ви мігруєте з іншого хоста, збережіть ту саму версію Node.js та змінні середовища, щоб зменшити обсяг налаштування.

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