Хостинг посилок

Посилка для доставки будується швидше

Переносьте код, який ви об’єднуєте з Parcel, з локальних збірок до реального розгортання, не змінюючи свій робочий процес. Хостинг Node.js від Hostinger забезпечує вашому додатку простий шлях до продакшену, тож ви можете запустити створений вами проєкт з меншою кількістю кроків налаштування та розгортання. Після запуску онлайн ваш додаток працює на керованій інфраструктурі, розробленій для робочих навантажень Node.js, з урахуванням часу безвідмовної роботи та масштабування в міру зростання трафіку. Ви витрачаєте менше часу на обслуговування сервера та більше часу на вдосконалення коду та важливих функцій.