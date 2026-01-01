Створено для масштабування Nuxt

Розгорніть свій додаток Nuxt на хостингу Node.js від Hostinger без додаткового налаштування. Завантажте свій код, і ваш проект працюватиме в середовищі Node.js, яке підтримує рендеринг на стороні сервера, маршрути API та процес збірки, який очікує ваш стек. Вашим додатком легко керувати навіть зі зростанням трафіку, забезпечуючи запас часу безвідмовної роботи та ресурсів для обробки реального використання. Це забезпечує вам простий шлях від розробки до продакшену, з меншими витратами часу на обслуговування сервера.