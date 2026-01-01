Хостинг Nuxt

Розгортайте програми Nuxt за лічені хвилини, а не години

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
хостинг nuxt

Прості ціни на хостинг Nuxt, без прихованих платежів

Розміщуйте свій застосунок Nuxt з упевненістю на надійній інфраструктурі, створеній для продакшену. Кожен план включає 30-денну гарантію повернення грошей, тож ви можете спробувати його без ризику.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Створено для масштабування Nuxt

Розгорніть свій додаток Nuxt на хостингу Node.js від Hostinger без додаткового налаштування. Завантажте свій код, і ваш проект працюватиме в середовищі Node.js, яке підтримує рендеринг на стороні сервера, маршрути API та процес збірки, який очікує ваш стек. Вашим додатком легко керувати навіть зі зростанням трафіку, забезпечуючи запас часу безвідмовної роботи та ресурсів для обробки реального використання. Це забезпечує вам простий шлях від розробки до продакшену, з меншими витратами часу на обслуговування сервера.
хостинг nuxt

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

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Рекомендоване розташування сервера:

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
Почати
Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Найчастіші запитання щодо хостингу Nuxt

Отримайте відповіді на найчастіші запитання про послуги хостингу Nuxt.
Хостинг Nuxt — це робоче середовище для запуску Nuxt-додатків, включаючи середовище виконання Node.js та налаштування розгортання, які їм потрібні. Це важливо, оскільки сам по собі хостинг статичних файлів не покриває рендеринг на стороні сервера, маршрути API чи інші серверні функції, які може використовувати ваш Nuxt-додаток.
Зі звичайним VPS-хостингом ви самостійно керуєте сервером, оновленнями ОС, версією Node.js, менеджером процесів та безпекою. З нашим Nuxt-хостингом цей рівень інфраструктури обробляється за вас, тому ви розгортаєте та запускаєте додаток, не підтримуючи повний стек серверів.
Так. Підключіть свій обліковий запис GitHub, надайте доступ до приватного репозиторію та виберіть гілку, яку ви хочете розгорнути. Після цього оновлення можна буде розгортати з нових push-повідомлень, як і з публічним репозиторієм.
Трафік обмежений ресурсами вашого плану, тому, якщо ваш додаток Nuxt перевищить їх, вам може знадобитися оновитися. Ми не стягуємо несподівану плату за перевищення ліміту за звичайне використання, але стабільно високий трафік може вимагати більшого плану.
Ви можете перенести застосунок Nuxt, розмістивши його на GitHub, підключивши репозиторій та розгорнувши його на Hostinger. Якщо у вас вже є активний застосунок деінде, вкажіть сюди ту саму кодову базу та оновіть будь-які змінні середовища або налаштування збірки за потреби.

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