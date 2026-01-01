Хостинг Nextjs

Розгорніть застосунок Next.js за лічені хвилини

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
хостинг Next.js

Хостинг-тарифи Next.js з фіксованою щомісячною ціною

Розмістіть застосунок Next.js на надійній інфраструктурі. Жодного ризику завдяки нашій 30-денній гарантії повернення грошей.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Розроблено з урахуванням масштабування Next.js

Розгорніть застосунок Next.js без налаштування сервера. Просто завантажте код, а хостинг Node.js від Hostinger подбає про збірку, виконання та маршрутизацію, щоб SSR, ISR та API-маршрути працювали як слід. Ваш проєкт також працюватиме на інфраструктурі, створеній для стабільної продуктивності та надійної безперебійної роботи, з можливістю масштабування для обробки зростаючого трафіку. Це спрощує перехід до виробничого середовища та зменшує витрати часу на операційні завдання.
хостинг Next.js

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Поширені запитання про хостинг Next.js

Перегляньте відповіді на часті запитання про хостинг Nextjs.
Хостинг Next.js – це середовище для запуску застосунків Next.js, яке використовує платформу Node.js. Це важливо, оскільки проєкти Next.js часто потребують SSR, маршрутів API та динамічного рендерингу, з якими не може впоратися лише статичний хостинг.
З VPS ви самостійно керуєте операційною системою, версією Node.js, менеджером процесів, оновленнями безпеки та налаштуваннями розгортання. З нашим хостингом Node.js ці серверні завдання виконуються за вас, тож ви можете розгорнути застосунок Next.js, не займаючись обслуговуванням серверного стека.
Так. Підключіть свій обліковий запис GitHub, надайте доступ до приватного репозиторію та розгорніть проєкт з потрібної гілки. Оновлення можна завантажувати з Git так само, як і з публічного репозиторію.
Так, тарифи мають ліміти ресурсів. Якщо обсяг трафіку вашого застосунку перевищить ці ліміти, вам, можливо, доведеться перейти на вищий тариф. Ми не стягуємо несподіваних штрафів за перевищення лімітів у разі звичайних сплесків трафіку, але якщо ви постійно перевищуєте ліміти вашого тарифу, вам потрібно буде перейти на тариф вищого рівня.
Завантажте свій застосунок у репозиторій Git, підключіть його до Hostinger і розгорніть гілку, яку ви хочете запустити у виробничому середовищі. Якщо ви переходите з іншого хостингу, після розгортання ви можете перенаправити свій домен, а також перенести змінні середовища та налаштування збірки за потреби.

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