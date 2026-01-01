хостинг nestjs

Готовий до роботи хостинг для NestJS

Розгорніть свій додаток NestJS з налаштуванням, яке відповідає тому, як створюються та постачаються проекти Node.js. Завантажте свій код, а Hostinger керуватиме середовищем виконання, щоб контролери, сервіси та API були готові до роботи без додаткового налаштування сервера. Ваш проект залишається на інфраструктурі, створеній для надійності, з простором для обробки трафіку в міру його зростання. Це дає вам менше часу, витраченого на обслуговування, та більше часу на внесення змін до вашого додатка.