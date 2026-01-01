Хостинг Lovable

Розгорніть застосунок, створений у Lovable

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Хостинг Lovable

Прозорі ціни – без прихованих комісій

Розгорніть ваші застосунки, створені в Lovable, на надійній інфраструктурі. Кожен тариф має 30-денну гарантію повернення коштів – жодних ризиків.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Запустіть проєкт Lovable

Перенесіть ваш проєкт Lovable у виробниче середовище без додаткових налаштувань. Хостинг Node.js від Hostinger забезпечить простий шлях від прототипу до запуску в режимі реального часу. Ви зможете завантажити код і запустити застосунок без зайвих зусиль. Після розгортання ваш проєкт працюватиме на керованій інфраструктурі, розробленій для стабільної продуктивності. Це означає, що ви витрачатимете менше часу на обслуговування серверів і зможете зосередитися на впровадженні корисних функцій для ваших користувачів.
Хостинг Lovable

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Поширені запитання про хостинг Lovable

Перегляньте відповіді на часті запитання про хостинг Lovable.
Хостинг Lovable означає розгортання застосунку Node.js, створеного за допомогою Lovable, на робочому сервері, де користувачі можуть отримати до нього доступ. Оскільки Lovable призначений для створення застосунку, хостинг надає середовище виконання, безперебійну роботу та публічний доступ, необхідні вашому застосунку у продакшені.
З VPS ви самостійно керуєте ОС, середовищем виконання Node.js, менеджером процесів, оновленнями та безпекою. З хостингом Hostinger Node.js ці серверні завдання виконуються за вас, тож ви можете зосередитися на застосунку, створеному в Lovable, а не на обслуговуванні сервера.
Так. Підключіть ваш акаунт GitHub, надайте доступ до приватного репозиторію та розгорніть потрібну гілку. Після цього оновлення з репозиторію надходитимуть у ваш деплой, а код залишатиметься приватним.
Так, кожен тариф має ліміти ресурсів. Якщо ваш застосунок перевищить їх, потрібно буде змінити тариф. Ми не стягуємо прихованих штрафів за несподіване зростання трафіку, але вам слід вибрати тариф, який буде найкраще підходити під ваші потреби.
Розмістіть ваш застосунок Lovable на GitHub, підключіть репозиторій у Hostinger і розгорніть його. Якщо ви переходите з іншого хостингу, зазвичай можна використовувати ту саму кодову базу та змінні середовища, завдяки чому налаштування не викликає труднощів.

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