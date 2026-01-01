Запустіть проєкт Lovable

Перенесіть ваш проєкт Lovable у виробниче середовище без додаткових налаштувань. Хостинг Node.js від Hostinger забезпечить простий шлях від прототипу до запуску в режимі реального часу. Ви зможете завантажити код і запустити застосунок без зайвих зусиль. Після розгортання ваш проєкт працюватиме на керованій інфраструктурі, розробленій для стабільної продуктивності. Це означає, що ви витрачатимете менше часу на обслуговування серверів і зможете зосередитися на впровадженні корисних функцій для ваших користувачів.