Розгорніть застосунки, створені в Google Antigravity

Якщо ваш застосунок знаходиться на іншому хостингу, перенесіть його в GitHub, підключіть репозиторій і розгорніть у Hostinger. Якщо ви починаєте з локального коду, спочатку завантажте його в репозиторій, а потім скористайтеся тим самим алгоритмом розгортання з мінімальними змінами.