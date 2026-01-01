Хостинг Google Antigravity

Розгорніть застосунки, створені в Google Antigravity

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Хостинг Google Antigravity

Прозорі ціни на хостинг Google Antigravity

Розгорніть застосунки, створені за допомогою Google Antigravity, на надійному хостингу Node.js. Жодного ризику з 30-денною гарантією повернення коштів.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Швидкий запуск проєктів Google Antigravity

Перенесіть проєкт, який ви створили в Google Antigravity, у виробниче середовище на хостингу Node.js. Просто завантажте код, а Hostinger подбає про налаштування середовища виконання, щоб застосунок працював без збоїв і відповідав вашим очікуванням. Після запуску проєкт працюватиме на керованій інфраструктурі, створеній для стабільної продуктивності. Це спрощує процес розгортання та дозволяє зекономити час на обслуговуванні сервера.
Хостинг Google Antigravity

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

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Рекомендоване розташування сервера:

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
Почати
Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Поширені запитання про хостинг Google Antigravity

Перегляньте відповіді на часті запитання про хостинг Google Antigravity.
Хостинг Google Antigravity – це розгортання застосунків або сайтів Node.js, створених за допомогою Google Antigravity, у робочому серверному середовищі. Перш ніж користувачі зможуть отримати доступ до вашого проєкту, йому необхідні середовище виконання, підключення до мережі та безперебійне функціонування поза межами вашого локального комп’ютера.
З VPS ви самостійно керуєте ОС, версією Node.js, менеджером процесів, оновленнями та безпекою. З хостингом Hostinger Node.js ці серверні завдання будуть виконані за вас. Ви зможете зосередитися на застосунку, створеному за допомогою Google Antigravity, а не на адмініструванні сервера.
Так. Підключіть свій акаунт GitHub, надайте доступ до приватного репозиторію та розгорніть з потрібної гілки. Ви можете залишити репозиторій приватним під час розгортання на основі push-операцій.
Кожен тариф має ліміти ресурсів. Якщо трафік вашого застосунку перевищить встановлене обмеження, вам, можливо, доведеться перейти на тариф з більшим обсягом ресурсів. Ми не стягуємо несподіваних комісій за перевищення ліміту у разі тимчасового збільшення трафіку. Якщо перевищення відбуватиметься постійно, вам потрібно буде перейти на тариф вищого рівня.
Якщо ваш застосунок знаходиться на іншому хостингу, перенесіть його в GitHub, підключіть репозиторій і розгорніть у Hostinger. Якщо ви починаєте з локального коду, спочатку завантажте його в репозиторій, а потім скористайтеся тим самим алгоритмом розгортання з мінімальними змінами.

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