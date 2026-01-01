Від Google AI Studio до швидкого запуску живих додатків

Перенесіть додатки та прототипи, створені в Google AI Studio, з локального тестування в робоче середовище Node.js без зміни робочого процесу. Завантажте свій код, а Hostinger візьме на себе виконання та розгортання, щоб ваш проєкт був готовий до роботи з реальними користувачами з меншим налаштуванням. Після запуску ваш додаток працюватиме на керованій інфраструктурі, розробленій для стабільної безперебійної роботи та можливості зростання зі збільшенням трафіку. Ви витрачаєте менше часу на обслуговування сервера та більше часу на вдосконалення функцій, від яких залежить ваш стек.