Безперешкодна доставка додатків, створених Copilot

Візьміть те, що ви створюєте за допомогою GitHub Copilot, та розгорніть це на хостингу Node.js без додаткового налаштування. Ваш код постачається як робочий додаток або сайт, з простим шляхом від локальної розробки до продакшену. Після запуску ваш проект запускається на керованій інфраструктурі, створеній для додатків Node.js, тому ви витрачаєте менше часу на обслуговування сервера та більше часу на доставку оновлень. Ви отримуєте надійність та запас ресурсів, щоб підтримувати стабільність вашого стеку в міру зростання трафіку.