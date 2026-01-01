Хостинг для другого пілота на Github

Швидше розгортайте програми, створені за допомогою GitHub Copilot

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
хостинг для Copilot на GitHub

Одна ціна, без прихованих платежів

Розгортайте додатки, які ви створюєте за допомогою GitHub Copilot, на надійному хостингу, якому ви можете довіряти. Кожен план включає нашу 30-денну гарантію повернення грошей, тож ви можете спробувати його з упевненістю.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Безперешкодна доставка додатків, створених Copilot

Візьміть те, що ви створюєте за допомогою GitHub Copilot, та розгорніть це на хостингу Node.js без додаткового налаштування. Ваш код постачається як робочий додаток або сайт, з простим шляхом від локальної розробки до продакшену. Після запуску ваш проект запускається на керованій інфраструктурі, створеній для додатків Node.js, тому ви витрачаєте менше часу на обслуговування сервера та більше часу на доставку оновлень. Ви отримуєте надійність та запас ресурсів, щоб підтримувати стабільність вашого стеку в міру зростання трафіку.
хостинг для Copilot на GitHub

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

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Рекомендоване розташування сервера:

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
Почати
Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Найчастіші запитання щодо хостингу Github Copilot

Отримайте відповіді на найчастіші запитання про послуги хостингу Github copilot.
Це означає розміщення застосунку Node.js, який ви створили за допомогою GitHub Copilot, щоб він міг працювати у продакшені та обслуговувати реальних користувачів. GitHub Copilot допомагає вам писати код, але Hostinger запускає застосунок, керує середовищем виконання та забезпечує його доступність онлайн.
З VPS ви самостійно керуєте сервером, налаштуванням Node.js, оновленнями та процесами. З хостингом Hostinger Node.js ці частини обробляються за вас, тому хостинг github copilot ближчий до розгортання та запуску, ніж повного адміністрування сервера.
Так. Підключіть свій обліковий запис GitHub, надайте доступ до приватного репозиторію та розгорніть його з потрібної гілки. Ви можете продовжувати використовувати приватні репозиторії для контролю версії та надсилати оновлення звичайним способом.
Ваш додаток продовжує працювати, але обмеження тарифного плану все ще діють, тому постійно високий трафік може вимагати оновлення. Ми не стягуємо плату за несподіване перевищення за піки трафіку, але вам слід вибрати тарифний план, який відповідає вашому очікуваному використанню.
Розмістіть застосунок на GitHub, підключіть репозиторій у Hostinger та розгорніть його. Якщо ви переходите з іншого хостингу, оновіть усі змінні середовища, налаштування бази даних та записи домену, а потім протестуйте збірку для виробництва.

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