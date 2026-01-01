Хостинг у Гетсбі

Розгортання сайтів Gatsby за лічені хвилини, а не години

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
хостинг Гетсбі

Просте ціноутворення на хостинг Gatsby

Розміщуйте свій додаток Gatsby з упевненістю на надійному хостингу Node.js, створеному для продакшену. Кожен план включає 30-денну гарантію повернення грошей, тож ви можете спробувати його без ризику.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Створено для вистави "Гетсбі"

Розгорніть свій сайт Gatsby на хостингу Node.js без додаткового налаштування. Завантажте свій код, і ваші статичні сторінки та логіка програми обслуговуватимуться середовищем виконання, готовим для сучасних JavaScript-проєктів. Ваш проєкт залишається на керованій інфраструктурі, а час безвідмовної роботи та масштабування обробляються за вас. Це означає менше завдань розгортання, які потрібно керувати, та більше часу на створення функцій, які ваші користувачі можуть реально бачити.
хостинг Гетсбі

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
Почати
Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Найчастіші запитання щодо хостингу Gatsby

Отримайте відповіді на найчастіші запитання про послуги хостингу Gatsby.
Хостинг Gatsby означає розгортання програми або сайту Gatsby у середовищі виконання, яке обслуговує згенерований фронтенд і підтримує частини Node.js, які можуть знадобитися вашому проєкту. Це важливо, оскільки продакшн-хостинг обробляє безперебійну роботу, масштабування та розгортання, тому вам не потрібно запускати все з локального комп'ютера.
З VPS ви самостійно керуєте сервером, версією Node.js, менеджером процесів, оновленнями та безпекою. З керованим хостингом Gatsby платформа обробляє процес виконання та розгортання за вас, тож ви можете зосередитися на додатку, а не на налаштуванні сервера.
Так. Підключіть свій обліковий запис GitHub, надайте доступ до приватного репозиторію та розгорніть його з гілки, яку ви хочете використовувати. Оновлення можна розгортати з майбутніх надсилань так само, як і з публічним репозиторієм.
Існують обмеження плану щодо ресурсів і трафіку, і якщо проект перевищує ці обмеження, вам потрібно оновити план, замість того, щоб платити випадкові комісії за перевищення. Перевірте деталі плану щодо поточних обмежень, перш ніж запускати масштабне проєктування.
Підключіть проєкт Gatsby зі свого репозиторію Git або завантажте вихідний код збірки, а потім розгорніть його в Hostinger. Якщо ви переходите з іншого хостингу, оновіть змінні середовища та налаштування домену, а потім перевірте, чи збірка та середовище виконання відповідають вашим поточним налаштуванням.

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