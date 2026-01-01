Створено для вистави "Гетсбі"

Розгорніть свій сайт Gatsby на хостингу Node.js без додаткового налаштування. Завантажте свій код, і ваші статичні сторінки та логіка програми обслуговуватимуться середовищем виконання, готовим для сучасних JavaScript-проєктів. Ваш проєкт залишається на керованій інфраструктурі, а час безвідмовної роботи та масштабування обробляються за вас. Це означає менше завдань розгортання, які потрібно керувати, та більше часу на створення функцій, які ваші користувачі можуть реально бачити.