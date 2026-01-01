Від ідей Framer до реальних сайтів

Перетворіть свій проєкт Framer на активний застосунок Node.js без додаткових труднощів під час розгортання. Завантажте свій код, а Hostinger візьме на себе виконання та налаштування, щоб ваш сайт або застосунок перейшов від локальної збірки до продакшену з меншою кількістю ручної роботи. Ваш проєкт працює на керованій інфраструктурі, створеній для стабільної безперебійної роботи та передбачуваної продуктивності в міру зміни трафіку. Це дає вам простіший шлях для доставки оновлень, не витрачаючи час на обслуговування сервера.