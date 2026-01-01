Хостинг фреймерів

Розгортайте проекти Framer за допомогою швидшого та простішого хостингу

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
хостинг фреймерів

Простий хостинг Framer, одна зрозуміла ціна

Розміщуйте додатки та сайти, які ви створюєте за допомогою Framer, на надійній інфраструктурі, якій ви можете довіряти. Кожен план включає нашу 30-денну гарантію повернення грошей, тож ви можете спробувати його з упевненістю.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Від ідей Framer до реальних сайтів

Перетворіть свій проєкт Framer на активний застосунок Node.js без додаткових труднощів під час розгортання. Завантажте свій код, а Hostinger візьме на себе виконання та налаштування, щоб ваш сайт або застосунок перейшов від локальної збірки до продакшену з меншою кількістю ручної роботи. Ваш проєкт працює на керованій інфраструктурі, створеній для стабільної безперебійної роботи та передбачуваної продуктивності в міру зміни трафіку. Це дає вам простіший шлях для доставки оновлень, не витрачаючи час на обслуговування сервера.
хостинг фреймерів

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Найчастіші запитання щодо хостингу Framer

Отримайте відповіді на найчастіші запитання про послуги хостингу Framer.
Хостинг Framer означає розгортання програм або сайтів Node.js, які ви створюєте за допомогою Framer, на робочому сервері, щоб користувачі могли до них отримати доступ. Це важливо, оскільки локальні або попередні збірки не є хостингом для продакшену, і вам все одно потрібні середовище виконання, час безперебійної роботи та публічна URL-адреса.
З VPS ви самостійно керуєте ОС, середовищем виконання Node.js, менеджером процесів, оновленнями та безпекою. З хостингом Hostinger Node.js це управління сервером здійснюється за вас, тож ви можете зосередитися на додатку, створеному за допомогою Framer, а не на обслуговуванні інфраструктури.
Так. Підключіть свій обліковий запис GitHub, надайте доступ до приватного репозиторію та розгорніть оновлення з потрібної гілки. Після цього оновлення можна розгортати з того ж репозиторію, не роблячи його публічним.
Тарифні плани мають обмеження ресурсів, і якщо ваш додаток їх перевищує, вам може знадобитися оновити його. Ми не стягуємо плату за перевищення ліміту за звичайні піки трафіку, але постійне використання понад ліміти плану слід перенести на більший план.
Розмістіть свій проєкт на GitHub, підключіть репозиторій у Hostinger та розгорніть потрібну гілку. Якщо ви переходите з іншого хостингу, після розгортання вкажіть свій домен на новий застосунок і перевірте змінні середовища та налаштування збірки.

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