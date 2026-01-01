хостинг fastify

Швидкий хостинг без вузьких місць

Розгорніть свій додаток Fastify з налаштуванням, яке спростить шлях від коду до продакшену. Запустіть свій проект, запустіть середовище виконання Node.js та запускайте API або веб-сайти, не витрачаючи час на налаштування власного сервера. Ваш додаток залишається на керованому хостингу, створеному для надійності, тому зростання трафіку та планове обслуговування обробляються з меншою кількістю ручної роботи. Це забезпечує вам чистіший процес розгортання та більше часу, щоб зосередитися на маршрутах, логіці та функціях, які мають значення.