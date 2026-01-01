Хостинг Fastify

Розгортайте програми Fastify за лічені хвилини, а не години

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
хостинг fastify

Просте ціноутворення Fastify, без прихованих платежів

Розміщуйте свій додаток Fastify з упевненістю на надійному хостингу Node.js, створеному для продакшену. Кожен план включає 30-денну гарантію повернення грошей, тож ви можете спробувати його без ризику.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Швидкий хостинг без вузьких місць

Розгорніть свій додаток Fastify з налаштуванням, яке спростить шлях від коду до продакшену. Запустіть свій проект, запустіть середовище виконання Node.js та запускайте API або веб-сайти, не витрачаючи час на налаштування власного сервера. Ваш додаток залишається на керованому хостингу, створеному для надійності, тому зростання трафіку та планове обслуговування обробляються з меншою кількістю ручної роботи. Це забезпечує вам чистіший процес розгортання та більше часу, щоб зосередитися на маршрутах, логіці та функціях, які мають значення.
хостинг fastify

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

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Рекомендоване розташування сервера:

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
Почати
Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Найчастіші запитання щодо хостингу Fastify

Отримайте відповіді на найчастіші запитання про послуги хостингу Fastify.
Хостинг Fastify означає запуск застосунку Fastify на серверному середовищі, яке підтримує Node.js, залежності та процес запуску вашого застосунку. Це важливо, оскільки вашому коду потрібне місце для безперервної роботи, обробки запитів та доступності у продакшені.
З VPS ви самостійно керуєте ОС, версією Node.js, менеджером процесів, зворотним проксі-сервером та оновленнями. З нашим хостингом Node.js для Fastify ці завдання на рівні сервера обробляються за вас, тому ви розгортаєте додаток, не керуючи всією машиною.
Так. Підключіть свій обліковий запис GitHub, надайте доступ до приватного репозиторію та розгорніть оновлення з потрібної гілки. Оновлення можна буде отримувати з Git так само, як і з публічного репозиторію.
Тарифні плани включають визначені ліміти ресурсів, тому, якщо ваш додаток Fastify перевищить їх, вам може знадобитися оновити його. Ми не стягуємо плату за перевищення ліміту за звичайне використання, але постійний трафік, що перевищує ліміт вашого плану, може вплинути на продуктивність.
Розмістіть свій проєкт Fastify на GitHub або завантажте його, потім підключіть його до Hostinger та встановіть команду запуску та змінні середовища. Якщо ваш застосунок вже працює локально з Node.js, процес розгортання зазвичай простий.

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