Хостинг Docusaurus

Розгортання сайтів Docusaurus за лічені хвилини, а не години

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
хостинг документазавра

Просте ціноутворення на хостинг Docusaurus

Розміщуйте свій сайт Docusaurus з упевненістю на надійному хостингу Node.js, створеному для продакшену. Кожен план включає нашу 30-денну гарантію повернення грошей, тож ви можете спробувати його без ризику.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Створено для масштабованої документації Docusaurus

Розгорніть свій сайт Docusaurus на хостингу Node.js без додаткових налаштувань. Завантажте додаток для документів, а Hostinger візьме на себе всю роботу, щоб ваш сайт з контентом був готовий до показу сторінок за допомогою простого та звичного робочого процесу. Ваш проект також працює на керованій інфраструктурі, створеній для надійності, тому ви витрачаєте менше часу на обслуговування сервера та більше часу на оновлення контенту. Це забезпечує вашій команді стабільне місце для документації, яке зможе підтримувати темп зростання вашого сайту.
хостинг документазавра

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
Почати
Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Найчастіші запитання щодо хостингу Docusaurus

Отримайте відповіді на найчастіші запитання про послуги хостингу Docusaurus.
Хостинг Docusaurus означає розгортання сайту, створеного за допомогою Docusaurus, у робочому середовищі Node.js, щоб користувачі могли отримати до нього доступ онлайн. Це важливо, оскільки вашій документації, блозі чи сайту проекту потрібен серверний процес виконання та стабільний процес розгортання, а не лише локальна розробка.
З VPS ви самостійно керуєте ОС, версією Node.js, запуском процесів, оновленнями та безпекою. З хостингом Hostinger Node.js для хостингу docusaurus, налаштування середовища виконання та розгортання керуються за вас, тому ви зосереджуєтеся на сайті, а не на обслуговуванні сервера.
Так. Підключіть свій обліковий запис GitHub, надайте доступ до приватного репозиторію та розгорніть його з потрібної гілки. Після цього надсилання змін до цієї гілки може запускати оновлення так само, як і у випадку з публічним репозиторієм.
Трафік обмежений лімітами вашого хостинг-плану, і якщо ваш сайт Docusaurus перевищить їх, вам може знадобитися оновлення. Ми не приховуємо плату за перевищення лімітів за розпливчастими формулюваннями, тому перевірте ліміти плану перед запуском.
Розмістіть сайт у репозиторії Git, підключіть його до Hostinger та розгорніть гілку, яка містить вашу збірку для виробництва. Якщо ви мігруєте з іншого хоста, вкажіть свій домен після розгортання та перевірте, чи параметри збірки відповідають вашим поточним налаштуванням.

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