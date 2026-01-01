Розміщення курсора

Розгортайте програми, створені за допомогою Cursor AI, за лічені хвилини

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
розміщення курсорів

Просте ціноутворення, без прихованих платежів

Розгортайте додатки, створені за допомогою Cursor AI, на надійному хостингу, якому ви можете довіряти. Кожен план включає 30-денну гарантію повернення грошей, тож ви можете спробувати його з упевненістю.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Швидше відправляйте те, що ви створюєте, за допомогою Cursor AI

Переносьте додатки, створені за допомогою Cursor AI, з локальних файлів у робоче середовище Node.js, не змінюючи робочий процес. Завантажте свій код, а Hostinger візьме на себе налаштування, щоб ваш проєкт був готовий до роботи з меншими труднощами та меншою кількістю кроків розгортання. Після запуску ваш додаток працюватиме на керованій інфраструктурі, створеній для робочих навантажень Node.js, з урахуванням часу безвідмовної роботи та масштабування. Це забезпечує вам простіший шлях від прототипу до продакшену, залишаючись зосередженим на коді у своєму редакторі.
розміщення курсорів

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
Почати
Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Найчастіші запитання щодо хостингу курсорів

Отримайте відповіді на найчастіші запитання про послуги хостингу Cursor.
Це означає розгортання застосунку Node.js, який ви створюєте в Cursor AI, на робочому сервері, де користувачі мають до нього доступ. Це важливо, оскільки Cursor AI допомагає вам писати код, але саме хостинг забезпечує роботу застосунку у продакшені.
З VPS ви самостійно керуєте ОС, середовищем виконання Node.js, менеджером процесів, оновленнями та безпекою. З хостингом Node.js від Hostinger ця робота сервера виконується за вас, тож ви можете зосередитися на додатку, побудованому на Cursor AI.
Так. Підключіть свій обліковий запис GitHub, надайте доступ до приватного репозиторію та розгорніть його з потрібної гілки. Ви можете зберегти репозиторій приватним протягом усього процесу.
Ваш план включає певний обсяг ресурсів, і якщо ваш додаток перевищить його, вам потрібно буде оновити його. Ми не стягуємо плату за перевищення ліміту за піки трафіку, але для постійного збільшення обсягу використання може знадобитися більший план.
Розмістіть свій проєкт на GitHub або завантажте код, потім підключіть його до Hostinger та розгорніть застосунок Node.js. Якщо ви переходите з іншого хостингу, вкажіть ті самі налаштування застосунку, змінні середовища та команди збірки на новому розгортанні.

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