Швидше відправляйте те, що ви створюєте, за допомогою Cursor AI

Переносьте додатки, створені за допомогою Cursor AI, з локальних файлів у робоче середовище Node.js, не змінюючи робочий процес. Завантажте свій код, а Hostinger візьме на себе налаштування, щоб ваш проєкт був готовий до роботи з меншими труднощами та меншою кількістю кроків розгортання. Після запуску ваш додаток працюватиме на керованій інфраструктурі, створеній для робочих навантажень Node.js, з урахуванням часу безвідмовної роботи та масштабування. Це забезпечує вам простіший шлях від прототипу до продакшену, залишаючись зосередженим на коді у своєму редакторі.