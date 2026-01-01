Хостинг Claude Code

Розгорніть застосунки, створені за допомогою Claude Code

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Хостинг Claude Code

Прозорі ціни на хостинг Claude Code

Розгорніть застосунки, створені в Claude Code, на надійному хостингу. Кожен тариф має 30-денну гарантію повернення коштів.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Швидкий деплой збірок Claude Code

Перенесіть застосунки та прототипи, створені за допомогою Claude Code, з локального середовища розробки в виробниче середовище, не змінюючи робочий процес. Опублікуйте проєкт Node.js, а Hostinger подбає про середовище виконання та розгортання, щоб ваш застосунок був готовий до обслуговування користувачів без додаткових налаштувань. Після запуску ваш проєкт працюватиме на керованій інфраструктурі, створеній для стабільної безперебійної роботи та з можливістю масштабування. Це означає, що ви витрачатимете менше часу на обслуговування серверів і зможете зосередитися на впровадженні корисних функцій для ваших користувачів.
Хостинг Claude Code

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

Переглянути тарифи

Рекомендоване розташування сервера:

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
Почати
Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Найчастіші запитання щодо хостингу коду Клода

Перегляньте відповіді на часті запитання про хостинг Claude Сode.
Хостинг Claude Code дозволяє розгортати застосунки Node.js, створені за допомогою Claude Code, на робочому сервері, щоб інші користувачі могли ними користуватися. Claude Code дозволяє згенерувати код, а хостинг забезпечує середовище виконання, управління процесами та доступ до мережі.
З VPS ви самостійно керуєте ОС, Node.js, оновленнями та роботою застосунку. Хостинг Node.js Hostinger для Claude Code повністю автоматизує роботу сервера. Ви можете зосередитися на розгортанні застосунку, а не на системному адмініструванні.
Так. Підключіть ваш акаунт GitHub, надайте доступ до приватного репозиторію та розгорніть потрібну гілку. Після цього оновлення з репозиторію надходитимуть у ваш деплой, а код залишатиметься приватним.
Тарифи мають фіксовані ліміти ресурсів. Якщо трафік перевищить ці ліміти, застосунок може почати працювати повільніше або знадобиться тариф з більшим обсягом ресурсів. Ми не стягуємо несподіваних додаткових комісій за перевищення ліміту відвідувань. Однак радимо перейти на вищий тариф, щоб уникнути зниження продуктивності через постійне перевантаження.
Розмістіть проєкт у GitHub, підключіть репозиторій та розгорніть його в Hostinger. Якщо ви переходите з іншого хостингу, оновіть усі змінні середовища та налаштування домену, а потім протестуйте застосунок після першого розгортання.

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