Швидкий деплой збірок Claude Code

Перенесіть застосунки та прототипи, створені за допомогою Claude Code, з локального середовища розробки в виробниче середовище, не змінюючи робочий процес. Опублікуйте проєкт Node.js, а Hostinger подбає про середовище виконання та розгортання, щоб ваш застосунок був готовий до обслуговування користувачів без додаткових налаштувань. Після запуску ваш проєкт працюватиме на керованій інфраструктурі, створеній для стабільної безперебійної роботи та з можливістю масштабування. Це означає, що ви витрачатимете менше часу на обслуговування серверів і зможете зосередитися на впровадженні корисних функцій для ваших користувачів.