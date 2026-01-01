Від ідеї Bolt.new до живого додатку

Переведіть застосунок або сайт, створений у Bolt.new, від прототипу до продакшену, не змінюючи робочий процес. Хостинг Node.js від Hostinger пропонує вам простий шлях до розгортання вашого проєкту, тож ви можете перейти від згенерованого коду до живого застосунку з меншим налаштуванням. Після запуску ваш застосунок працюватиме на керованій інфраструктурі, створеній для Node.js, з безвідмовною роботою та масштабуванням, що обробляється вами. Це означає менше часу на обслуговування сервера та більше часу на вдосконалення продукту, який ваші користувачі фактично бачать.