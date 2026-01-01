Хостинг Base44

Розгорніть застосунок, створений за допомогою Base44

Безплатний домен на 1 рік
Безплатна корпоративна пошта на 1 рік
Безплатні керовані SSL
Від129/міс.
Почати зараз
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Хостинг Base44

Прозорі ціни на хостинг Base44

Розгорніть застосунки, створені в Base44, на надійному хостингу. Жодного ризику завдяки 30-денній гарантії повернення коштів.
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Найпопулярніший
Знижка 63%
Business
Більше інструментів і ресурсів для зростання
349
129/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 6 192 ₴ (звичайна ціна 16 752 ₴). Вартість продовження: 329 ₴/міс.
5 Вебзастосунки
50 вебсайти
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe 50 ГБ
Поштових скриньок на сайт: 5. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business":

Роз'єм у комплекті
БЕЗПЛАТНО
Створюйте за допомогою Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Безплатний домен на 1 рік
Керовані SSL-сертифікати
БЕЗПЛАТНО
Глобальна власна CDN
БЕЗПЛАТНО
Інтеграція з GitHub з автоматичним розгортанням
Розгортання на основі IDE
НОВИНКА
Бекапи: щоденні та за запитом
Брандмауер вебдодатків
Управління трафіком за допомогою ботів ШІ
Необмежена пропускна здатність
Керована база даних MySQL
Знижка 65%
Cloud Startup
У 20 разів більше потужності для ваших сайтів з хостингом "Cloud"
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
10 Вебзастосунки
НОВИНКА
Необмежено вебсайти
Ядер CPU: 4
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe 100 ГБ
Поштових скриньок на сайт: Необмежено. Безплатно на 1 рік

Переваги тарифу "Business" плюс:

Професійна підтримка 24/7
Отримайте додатковий контроль і стабільність з виділеною IP-адресою
Обробляйте великий об'єм трафіку завдяки збільшенню потужності на тиждень/місяць
Підвищені продуктивність бази даних і ліміти підключень
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Від ідеї до застосунку

Розгорніть застосунки Base44, не змінюючи звичного способу роботи. Завдяки хостингу Node.js від Hostinger ваш проєкт може перейти з локального середовища в середовище, готове до роботи з реальними користувачами. Після запуску застосунок залишається на керованій інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу та масштабування. Це означає, що вам більше не доведеться витрачати час на серверні завдання. Ви зможете зосередитися на вдосконаленні функціоналу, виправленню помилок і випуску оновлень.
Хостинг Base44

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-файл або розгорніть проєкт за допомогою помічника ШІ з кодування. Система автоматично визначить фреймворк і виконає команди збірки.

2. Розгорніть проєкт

2. Розгорніть проєкт

Запустіть вебзастосунок за лічені секунди. Ми подбаємо про сервери, безпеку та масштабування – жодних труднощів.

3. Керуйте та масштабуйтеся

3. Керуйте та масштабуйтеся

Тримайте все під контролем і розвивайте проєкт. Відстежуйте продуктивність, підключайте домени та автоматично оновлюйте застосунок.

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.
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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Поширенні запитання про хостинг Base44

Перегляньте відповіді на часті запитання про хостинг Base44.
Цей хостинг дозволяє розгорнути застосунки Node.js, які ви створили за допомогою Base44, на робочому сервері, щоб користувачі мали до нього доступ. Хостинг Base44 забезпечує середовище виконання, публічну URL-адресу та керовану інфраструктуру поза межами вашого локального комп'ютера.
З VPS ви самостійно керуєте ОС, версією Node.js, менеджером процесів, оновленнями та безпекою. З хостингом Hostinger Node.js ці серверні завдання будуть виконані за вас, тож ви зможете зосередитися на застосунку, створеному за допомогою Base44.
Так. Підключіть свій акаунт GitHub, надайте доступ до приватного репозиторію та розгорніть оновлення з потрібної гілки. Оновлення можна буде розгортати з того самого репозиторію одразу після внесення змін.
Якщо застосунок перевищує ліміти вашого тарифу, його продуктивність може знизитися. У такому разі вам, можливо, знадобиться перейти на тариф з більшим обсягом ресурсів. Ми не приховуємо плату за перевищення лімітів хостингу Node.js. Тому, якщо ви передбачаєте зростання трафіку, перевірте ліміти свого тарифу перед запуском застосунку.
Розгорніть застосунок із вашого репозиторію GitHub або завантажте файли проєкту, а потім налаштуйте змінні середовища та команду запуску в Hostinger. Якщо ви переносите сайт з іншого хостингу, після перевірки вкажіть домен для нового застосунку.

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