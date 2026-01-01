Від ідеї до застосунку

Розгорніть застосунки Base44, не змінюючи звичного способу роботи. Завдяки хостингу Node.js від Hostinger ваш проєкт може перейти з локального середовища в середовище, готове до роботи з реальними користувачами. Після запуску застосунок залишається на керованій інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу та масштабування. Це означає, що вам більше не доведеться витрачати час на серверні завдання. Ви зможете зосередитися на вдосконаленні функціоналу, виправленню помилок і випуску оновлень.