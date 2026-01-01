Створено для продуктивності Angular-додатків

Розгорніть свій Angular-додаток на хостингу Node.js без додаткового налаштування сервера. Завантажте свій проєкт, а Hostinger візьме на себе процес виконання та розгортання, щоб ваш створений сайт або додаток запустився з меншими труднощами. Ваш додаток працює на керованій інфраструктурі, розробленій для забезпечення надійності при зміні трафіку, тому ви витрачаєте менше часу на обслуговування та більше часу на доставку оновлень. Це забезпечує простіший шлях від коду до продакшену, а також хостинг, який не заважає.