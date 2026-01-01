Fleetbase 是一个开源的物流和运输管理平台，它将单一部署转化为完整的运营后端——包括订单管理、司机调度、路线规划、实时车辆追踪和客户通知。其模块化架构围绕可安装的扩展（如 Fleet-Ops、Storefront 和 Pallet）构建，使团队能够在共享的身份、权限和 API 层上运行配送、按需、仓储和现场服务工作流。

在您自己的 VPS 上自托管 Fleetbase，可以将客户地址、司机位置和订单历史保存在您控制的基础设施内，避免了随着车队增长而产生的按席位计费，并为开发者提供了直接访问 REST API、socket 事件和 webhooks 的权限，以构建自定义司机或客户应用程序。