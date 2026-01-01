一键安装和部署 Fleetbase。
用于车队运营、调度、路由和最后一英里交付管理的开源物流平台。
为 Fleetbase 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Fleetbase 构建什么
Fleetbase 是一个开源的物流和运输管理平台，它将单一部署转化为完整的运营后端——包括订单管理、司机调度、路线规划、实时车辆追踪和客户通知。其模块化架构围绕可安装的扩展（如 Fleet-Ops、Storefront 和 Pallet）构建，使团队能够在共享的身份、权限和 API 层上运行配送、按需、仓储和现场服务工作流。
在您自己的 VPS 上自托管 Fleetbase，可以将客户地址、司机位置和订单历史保存在您控制的基础设施内，避免了随着车队增长而产生的按席位计费，并为开发者提供了直接访问 REST API、socket 事件和 webhooks 的权限，以构建自定义司机或客户应用程序。
Fleetbase 的主要功能
车队操作控制台
从为调度团队构建的单一仪表板管理订单、司机、车辆、服务区域和费率。
实时车辆跟踪
通过套接字驱动的位置更新和完整的活动历史记录，在实时地图上跟踪驾驶员和车辆。
路线规划
使用 OSRM 供电的距离和持续时间数据规划多站路线并估计交付时间。
扩展注册表
安装诸如 Fleet-Ops、Storefront 和 Pallet 等扩展，以添加调度、商务和仓储功能。
开发者优先的API
针对文档化的 REST API 构建自定义驱动程序和客户应用，其中包含 Webhook 和实时套接字事件。
为什么要在 Hostinger 上运行 Fleetbase
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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