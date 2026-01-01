Bereitstellen von Cognee mit einem Klick.
Selbstgehostete KI-Speicher-Engine, die Ihre Daten in einen abfragbaren Wissensgraphen für Agenten verwandelt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Cognee erstellen können
Cognee ist eine Open-Source-KI-Memory-Engine, die spröde RAG-Pipelines durch eine echte semantische Schicht ersetzt. Sie nimmt Dokumente, Unterhaltungen, Bilder, Audio- und Datenbankdatensätze auf, verwendet Ihr ausgewähltes LLM, um Entitäten und Beziehungen zu extrahieren und speichert sie als vernetzten Wissensgraphen neben Vektoreinbettungen, sodass Agenten Fragen aus verknüpften Fakten beantworten, anstatt isolierte Textbrocken.
Ein einziger API-Aufruf verwaltet die Aufnahme, und die Suche liefert graphenbasierte Ergebnisse, die Ihre Anwendungen und Agentenframeworks direkt verwenden können.Das Ausführen von Cognee auf Ihrem eigenen VPS bewahrt proprietäre Dokumente, Einbettungen und den resultierenden Graphen auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf. PostgreSQL enthält relationale Metadaten und persistente Volumes, die Vektor- und Graphspeicher enthalten.
Hauptmerkmale von Cognee
Wissensgraphenspeicher
Cognee extrahiert Entitäten und Beziehungen aus Ihren Daten und speichert sie als abfragbare Grafik anstelle von flachen Textbrocken.
Jede Quelle einnehmen
Laden Sie Dokumente, Unterhaltungen, Bilder, Audio- und Datenbankdatensätze über eine API und lassen Sie Cognee sie in den Speicher normalisieren.
Graphenbewusste Suche
Fragen Sie in natürlicher Sprache ab und erhalten Sie Antworten, die auf verbundenen Fakten basieren, was Halluzinationen in Agentenantworten messbar reduziert.
Bringen Sie Ihr eigenes LLM mit
Richten Sie Cognee auf OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq oder einen lokalen Ollama-Endpunkt aus, indem Sie eine einzelne Modelleinstellung ändern.
REST API für Agenten
Der Speicher wird über eine authentifizierte REST-API bereitgestellt, sodass Ihre Anwendungen und Agentenframeworks ihn über HTTPS lesen und schreiben können.
Standardmässig privat
Ihre Dateien, Einbettungen und Grafiken verbleiben in Docker-Volumes auf Ihrem VPS anstelle eines Speicherdienstes von Drittanbietern.
Warum Cognee auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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