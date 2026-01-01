Drupal hosting
Kies je Drupal-webhostingpakket
Met Drupal-hosting bereik je de top!
Je persoonlijke Drupal-expert
Heb je hulp nodig bij het opzetten of migreren van je website? Geen zorgen! Een toegewijd team van experts zorgt ervoor dat je razendsnel online bent. Neem contact met ons op wanneer je maar wilt, wij staan altijd klaar om je te helpen!
Gratis domeinnaam
Belangrijke zaken eerst: je website heeft een unieke domeinnaam nodig. En die is gratis bij Hostinger! Bij ieder jaarpakket Drupal-hosting ontvang je een domeinnaam voor het eerste jaar, zonder meerprijs.
Geoptimaliseerde Drupal-servers
Profiteer van optimale beschikbaarheid en topprestaties bij ieder pakket. Van HTTP/2 tot de laatste stabiele PHP-versie en MariaDB-versie. Je website verslaat iedere concurrent die je op je pad tegenkomt.
Waarom zou ik kiezen voor een Drupal-CMS?
Gericht op ontwikkelaars
Drupal staat bekend als een van de flexibelste contentmanagementsystemen. Het biedt een enorme variatie aan modules en aanpassingsmogelijkheden. Bouw en integreer iedere functie die nodig is om je website te laten slagen!
Ondoordringbare beveiliging
Bescherm je tegen elke bedreiging. Drupal is een van de weinige platforms die voldoet aan de OWASP-normen. Voor de vlotste hostingervaring combineer je Drupal met onze unieke serverbeveiliging.
SEO-vriendelijk
Laat jezelf zien aan de wereld! Krijg meer bezoekers met de ingebouwde SEO-mogelijkheden. Zet je site bovenaan de zoekmachineresultaten en geniet van een gestage stroom webverkeer.
Lanceer je website vandaag nog met Drupal-webhosting
Ga aan de slag
Voltooi de eerste service-setup. Neem contact op met onze Drupal-experts als je hulp nodig hebt!
Zet jouw ideeën om in werkelijkheid
Nu wordt het pas echt leuk! Installeer Drupal met 1 klik en start met het bouwen van je website.
Alle opties voor exceptionele Drupal-prestaties
Eigen beheerdashboard
Om je de ultieme vrijheid te geven, hebben we een uniek controlepaneel ontwikkeld met eenvoudige GIT-integratie, de nieuwste stabiele PHP-releases en meer.
1-klik-installatie
Start met Drupal in één klik met de Hostinger auto-installatie. Focus op wat echt belangrijk is en start meteen met het opzetten van je website!
Cache-Boost
Maak indruk op je bezoekers met snel ladende pagina’s. Bereik de hoogst mogelijke snelheden met onze aangepaste Nginx-cache en fatcache-accelerator.