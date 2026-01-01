Drupal hosting

Waarom zou ik kiezen voor een Drupal-CMS?

Als eersteklas contentmanagementsysteem timmert Drupal wereldwijd al jaren aan de weg. Drupal biedt een platform waarmee je op eenvoudige wijze ieder type website kunt bouwen. Van simpele portfolio’s tot webshops en ledenportals. Met de vele opties gericht op ontwikkelaars is het een van de beste platforms voor zowel beginners als gevorderde programmeurs. Zoals vaak wordt gezegd: als je een blog wilt maken, kies je voor WordPress, maar als je WordPress wilt bouwen, kies je voor Drupal.