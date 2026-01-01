Drupal hosting

Zet je ideeën om in een prachtige website met geoptimaliseerde Drupal-hosting
30-dagen-geld-terug-garantie

Kies je Drupal-webhostingpakket

Wist je dit? Je ontvangt een gratis persoonlijk domein bij de jaarlijkse Premium- & Business-webhostingplannen!
81% KORTING
Single
Het beste voor solo ondernemers
1,49  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 71,52 € (normale prijs 383,52 €). Verlengbaar voor 6,99 €/mnd.
Maak 1 website
Geen Node.js web apps
10 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
1 mailbox per website - gratis gedurende 1 jaar

Wat je krijgt:

Bescherm elke site met gratis SSL
Ontvang wekelijks automatische back-ups voor eenvoudig gegevensherstel
Migreer je site gratis en zonder downtime
MEEST POPULAIR
85% KORTING
Premium
Alles wat je nodig hebt om te beginnen
1,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
Geen Node.js web apps
20 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alle voordelen van Single, plus:

Gratis domein voor 1 jaar
Geniet van het onderhoud van jouw WordPress-sites
Gratis e-mailmarketing voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
84% KORTING
Business
Meer tools en kracht om te groeien
2,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak maximaal 50 websites aan
5 Node.js web apps
NIEUW
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Dagelijkse en on-demand back-ups om gegevensverlies te voorkomen
Bouw een e-commerce site met AI
AI-agent voor WordPress
GRATIS
Maak in enkele minuten kant-en-klare WordPress sites met AI
Geniet van maximale websitesnelheid met gratis CDN
Beheer sites eenvoudiger met WordPress Multisite
Met Drupal-hosting bereik je de top!

Bij Hostinger krijg je alles wat je nodig hebt voor het opzetten, lanceren en beheren van jouw Drupal-website. Door onze jarenlange ervaring op de webhostingmarkt, hebben we onze serverinfrastructuur dusdanig geperfectioneerd dat we je een platform kunnen bieden voor gegarandeerd online succes. Flexibiliteit, snelheid en beschikbaarheid gegarandeerd!
Start je website nu
Met Drupal-hosting bereik je de top!

Je persoonlijke Drupal-expert

Heb je hulp nodig bij het opzetten of migreren van je website? Geen zorgen! Een toegewijd team van experts zorgt ervoor dat je razendsnel online bent. Neem contact met ons op wanneer je maar wilt, wij staan altijd klaar om je te helpen!

Gratis domeinnaam

Belangrijke zaken eerst: je website heeft een unieke domeinnaam nodig. En die is gratis bij Hostinger! Bij ieder jaarpakket Drupal-hosting ontvang je een domeinnaam voor het eerste jaar, zonder meerprijs.

Geoptimaliseerde Drupal-servers

Profiteer van optimale beschikbaarheid en topprestaties bij ieder pakket. Van HTTP/2 tot de laatste stabiele PHP-versie en MariaDB-versie. Je website verslaat iedere concurrent die je op je pad tegenkomt.

Waarom zou ik kiezen voor een Drupal-CMS?

Als eersteklas contentmanagementsysteem timmert Drupal wereldwijd al jaren aan de weg. Drupal biedt een platform waarmee je op eenvoudige wijze ieder type website kunt bouwen. Van simpele portfolio’s tot webshops en ledenportals. Met de vele opties gericht op ontwikkelaars is het een van de beste platforms voor zowel beginners als gevorderde programmeurs. Zoals vaak wordt gezegd: als je een blog wilt maken, kies je voor WordPress, maar als je WordPress wilt bouwen, kies je voor Drupal.
Waarom zou ik kiezen voor een Drupal-CMS?

Gericht op ontwikkelaars

Drupal staat bekend als een van de flexibelste contentmanagementsystemen. Het biedt een enorme variatie aan modules en aanpassingsmogelijkheden. Bouw en integreer iedere functie die nodig is om je website te laten slagen!

Ondoordringbare beveiliging

Bescherm je tegen elke bedreiging. Drupal is een van de weinige platforms die voldoet aan de OWASP-normen. Voor de vlotste hostingervaring combineer je Drupal met onze unieke serverbeveiliging.

SEO-vriendelijk

Laat jezelf zien aan de wereld! Krijg meer bezoekers met de ingebouwde SEO-mogelijkheden. Zet je site bovenaan de zoekmachineresultaten en geniet van een gestage stroom webverkeer.

Lanceer je website vandaag nog met Drupal-webhosting

Ga online en start met het bouwen van je online aanwezigheid in 3 simpele stappen.
01

Kies je Drupal-hostingpakket

Start je avontuur zonder zorgen! 30-dagen-geld-terug-garantie inbegrepen.

02

Ga aan de slag

Voltooi de eerste service-setup. Neem contact op met onze Drupal-experts als je hulp nodig hebt!

03

Zet jouw ideeën om in werkelijkheid

Nu wordt het pas echt leuk! Installeer Drupal met 1 klik en start met het bouwen van je website.

Alle opties voor exceptionele Drupal-prestaties

Drupal-hosting heeft alle essentiële tools om je website te onderscheiden van de rest. Stap in een online wereld van eindeloze mogelijkheden met Hostinger!
Alle opties voor exceptionele Drupal-prestaties

Eigen beheerdashboard

Om je de ultieme vrijheid te geven, hebben we een uniek controlepaneel ontwikkeld met eenvoudige GIT-integratie, de nieuwste stabiele PHP-releases en meer.

1-klik-installatie

Start met Drupal in één klik met de Hostinger auto-installatie. Focus op wat echt belangrijk is en start meteen met het opzetten van je website!

Cache-Boost

Maak indruk op je bezoekers met snel ladende pagina’s. Bereik de hoogst mogelijke snelheden met onze aangepaste Nginx-cache en fatcache-accelerator.

DDoS-bescherming

Dankzij eersteklas DDoS-bescherming kun je er zeker van zijn dat je website veilig is, zonder de browse-ervaring voor je bezoekers in gevaar te brengen.

SSL-/TLS-certificaat

HTTPS zorgt voor de beveiliging van vertrouwelijke bezoekers- en klantgegevens. Ontvang een levenslang SSL-certificaat en verbeter de SEO van je Drupal-website.

Toegangsbeheer

Werk je samen met programmeurs of andere collega's? Geef ze beperkte toegang tot je webhosting, zonder je persoonlijke data te delen.
Drupal hosting

30-dagen-geld-terug-garantie

Ben je niet 100% tevreden? Dan kun je binnen een periode van 30 dagen na aankoop je betaling terugvragen. Zonder gedoe en risicovrij. Raadpleeg ons restitutiebeleid voor meer informatie (uitsluitingen kunnen van toepassing zijn).

Drupal-hosting FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over Drupal-hosting.

Wat is Drupal?

Wat is Drupal-hosting en wat maakt het anders?

Kan ik van mijn Drupal-website een e-commerce winkel maken?

Helpen jullie mij bij het migreren van een bestaande Drupal-website?

Hoe voeg ik nieuwe functies toe aan mijn Drupal-website?

Is Drupal beter dan WordPress?

Wij geven om jouw privacy

