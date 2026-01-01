لماذا يجب أن تختار Drupal CMS؟

نظرًا لكون شركة Drupal تعتبر واحدة من أفضل أنظمة إدارة المحتوى في العالم، فإنها توفر منصة مرنة يمكنها إنشاء أي نوع من أنواع المواقع الإلكترونية. يمكنك بناء كل شيء من مدونات شخصية إلى منتديات ومتاجر الكترونية. تم تزويدها بميزات تركز على مطوري البرامج، وهي واحدة من أفضل الأنظمة الأساسية لمبتدئي البرمجة أو الخبراء على حد سواء. كما يقول المثل، إذا كنت ترغب في إنشاء مدونة، فاختر ووردبريس، ولكن إذا كنت ترغب في بناء ووردبريس، فاختر Drupal.