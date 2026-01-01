استضافة Drupal

حوّل فكرتك إلى موقع رائع مع استضافة Drupal المثالية
اختر خطة استضافتك Drupal

هل تعلم أنه يتم تضمين دومينات مجانية مخصّصة في خطط الاستضافة Premium و Business السنوية؟
81% خصم
Single
الأفضل لأصحاب المشاريع الفردية
MAD  7.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 383.52 (السعر العادي MAD 2,015.52). يتم التجديد بسعر MAD 29.99/الشهر.
أنشئ 1 موقع
تطبيقات ويب بدون Node.js
ساحة تخزين 10GB (SSD) لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

ما الذي ستحصل عليه:

حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني
احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة
انقل موقعك مجانًا ودون توقف
الأكثر شهرة
79% خصم
Premium
كل ما تحتاج للبدء
MAD  13.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 671.52 (السعر العادي MAD 3,263.52). يتم التجديد بسعر MAD 46.99/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
تطبيقات ويب بدون Node.js
مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك
2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:

دومين مجاني لمدة سنة
استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك
التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
75% خصم
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD  20.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,007.52 (السعر العادي MAD 3,983.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني
5 تطبيقات ويب Node.js
جديد
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI
وكيل AI لووردبريس
مجاني
إنشاء مواقع ووردبريس جاهزة للاستخدام في دقائق باستخدام AI
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
إدارة المواقع بشكل أسهل مع مواقع ووردبريس المتعددة
استضافة Drupal سترتقي بك للقمة!

احصل على كل ما تحتاجه لإعداد موقع Drupal وإطلاقه والحفاظ عليه. لقد عملنا، على مدار سنوات من الخبرة الطويلة في مجال استضافة المواقع الالكترونية، على تحسين البنية الأساسية لخادمنا لنوفر لك منصة مثالية تحقق لك النجاح عبر الإنترنت. المرونة والسرعة والجهوزية مضمونة!
ابدأ موقعك الإلكتروني الآن
استضافة Drupal سترتقي بك للقمة!

خبير Drupal شخصي خاص بك

هل أنت بحاجةٍ إلى مساعدة لإعداد موقعك الإلكتروني أو نقله؟ لا داعى للقلق! فسيتأكد فريق متخصّص من خبراء الدعم من اطلاق موقعك في وقت قصير. يمكنك التواصل معنا في أي وقت، وسيسعدنا دائمًا تقديم المساعدة!

اسم دومين مجاني

أولاً، يحتاج موقعك إلى اسم فريد. احصل عليه مجانا مع Hostinger! تتضمن كل خطط استضافة Drupal السنوية اسم الدومين للسنة الأولى دون أي تكلفة إضافية!

خوادم Drupal المحسّنة

احصل على ذروة وقت تشغيل وأداء دروبال في كل خطوة! من HTTP/2 إلى أحدث إصدار مستقر من PHP وMariaDB، سيتفوق موقعك على أي منافسة تقف في طريقك.

لماذا يجب أن تختار Drupal CMS؟

نظرًا لكون شركة Drupal تعتبر واحدة من أفضل أنظمة إدارة المحتوى في العالم، فإنها توفر منصة مرنة يمكنها إنشاء أي نوع من أنواع المواقع الإلكترونية. يمكنك بناء كل شيء من مدونات شخصية إلى منتديات ومتاجر الكترونية. تم تزويدها بميزات تركز على مطوري البرامج، وهي واحدة من أفضل الأنظمة الأساسية لمبتدئي البرمجة أو الخبراء على حد سواء. كما يقول المثل، إذا كنت ترغب في إنشاء مدونة، فاختر ووردبريس، ولكن إذا كنت ترغب في بناء ووردبريس، فاختر Drupal.
لماذا يجب أن تختار Drupal CMS؟

مخصّصة للمطورين

يُعرف Drupal بأنه واحد من أكثر منصات CMS المرنة، فهو يوفر مجموعة متنوعة من الوحدات وخيارات التخصيص. أنشئ ونفّذ أيّ ميزة يحتاجها موقعك الإلكتروني لتحقيق النجاح!

حماية غير قابلة للاختراق

اِحمِ نفسك من كافة التهديدات. Drupal هو واحدٌ من المنصات القليلة التي تلبي معايير OWASP. أضف لذلك أمان خوادِمنا الفريد وستتأكد من تحقيق تجربة استضافة سلسة.

متوافقة مع SEO

دع العالم يتعرّف عليك أكثر! احصل على ظهور أفضل على الإنترنت بفضل ميزة الـ SEO المضمّنة. رتب موقعك في أعلى صفحات نتائج محرك البحث واستمتع بتدفق منتظم من الزيارات المجانية.

أطلق العنان لموقعك مع استضافة Drupal اليوم

اتصل وابدأ في بناء تواجدك في عالم الأنترنت باتباع 3 خطوات بسيطة.
01

اختر استضافة Drupal الأنسب لك

ابدأ رحلتك دون قلق! مع ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا.

02

ابدأ الآن

أكمل الاعدادات الأوليّة. تواصل مع خبراء Drupal لدينا متى احتجت إلى أي مساعدة!

03

حول أفكارك إلى حقيقة

ومن هنا يبدا المرح! انطلق في إعداد Drupal بنقرة واحدة وابدأ في إنشاء موقعك الإلكتروني.

جميع الميزات التي توفر أداءً استثنائياً من Drupal

تشمل استضافة Drupal جميع الأدوات الأساسية لجعل موقعك متميزًا عن غيره. افتح باب الاحتمالات اللامتناهية مع Hostinger!
جميع الميزات التي توفر أداءً استثنائياً من Drupal

لوحة تحكم مخصّصة

لمنحك الحرية المطلقة، طوّرنا لوحة تحكم فريدة مع تكامل سهل مع GIT، وأحدث إصدارات PHP الثابتة، والعديد من الميزات الأخرى.

تثبيت بنقرة واحدة

ابدأ إعداد Drupal بنقرة واحدة باستخدام أداة التثبيت التلقائي لـ Hostinger. ركز على ما يهمك وابدأ العمل على موقعك على الفور!

تسارع الذاكرة التخزينية

أبهر زوار موقعك بتحميل سريع للصفحات. يمكنك الوصول إلى أعلى نقاط سرعة للصفحة باستخدام طبقة التخزين المؤقت المخصصة لـ Nginx ومسرع fatcache.

حماية ضد هجمات DDoS

بفضل حماية DDoS المتطورة، يمكنك أن تطمئن على أمان موقعك الإلكتروني، دون المساس بتجربة تصفح الزائرين.

شهادة SSL/TLS

يحمي HTTPS بيانات الزائر والعميل السّرّية. احصل على شهادة SSL مدى الحياة وعزّز الثقة و SEO لموقع Drupal لديك.

مدير الوصول

هل تتعاون مع مطورين أو أشخاص آخرين؟ امنح حق الوصول إلى حساب استضافتك دون مشاركة بياناتك الشخصية!
استضافة Drupal

الأسئلة الشائعة حول استضافة Drupal

اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول استضافة Drupal.

ما هو Drupal؟

ما هي استضافة Drupal وكيف تختلف عن غيرها؟

هل يمكنني تحويل موقعي على Drupal إلى متجر إلكتروني؟

هل ستساعدني في ترحيل موقع إلكتروني حالي على Drupal؟

كيف أضيف ميزات جديدة إلى موقعي على Drupal؟

هل Drupal أفضل من ووردبريس؟

