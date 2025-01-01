为什么选择 Drupal CMS？

作为世界顶级内容管理系统之一，Drupal 提供了一个灵活的平台，可以创建任何类型的网站。构建从简单的投资组合到会员和电子商务商店的一切。它具有以开发人员为中心的功能，对于初学者和高级代码专家来说都是最好的平台之一。简单来说，如果您想构建博客 - 选择 WordPress，但如果您想构建 WordPress - 选择 Drupal。