Drupal-Hosting

Verwandeln Sie Ihre Idee in eine tolle Website mit Drupal optimiertem Webhosting
Wählen Sie Ihren Drupal Hosting-Plan

Single
Ideal für Einzelunternehmer
1,49  € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 71,52 € (regulärer Preis 383,52 €). Verlängerungspreis: 6,99 €/Mon.
1 Website erstellen
Keine Node.js Web-Apps
10 GB Speicher für Ihre Dateien (SSD)
1 Postfach pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Was Sie erhalten:

Schützen Sie jede Website mit kostenlosem SSL
Erhalten Sie wöchentliche automatische Backups zur einfachen Datenwiederherstellung
Übertragen Sie Ihre Website kostenlos und ohne Ausfallzeiten
Premium
Alles, was Sie für den Einstieg benötigen
1,99  € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 95,52 € (regulärer Preis 623,52 €). Verlängerungspreis: 9,99 €/Mon.
Erstellen Sie bis zu 3 Websites
Keine Node.js Web-Apps
20 GB Speicherplatz für Ihre Dateien (SSD)
2 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alle Vorteile von Single, plus:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Genießen Sie die Wartung Ihrer WordPress-Websites
Kostenloses E-Mail-Marketing für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
2,99  € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 143,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
Erstellen Sie bis zu 50 Websites
5 Node.js Web-Apps
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Tägliche und On-Demand-Backups zur Vermeidung von Datenverlust
E-Commerce-Website mit KI erstellen
KI-Agent für WordPress
Erstellen Sie mit KI einsatzbereite WordPress-Websites in Minuten
Maximale Website-Geschwindigkeit mit kostenlosem CDN genießen
Websites einfacher mit WordPress Multisite verwalten
Drupal Hosting, das Sie an die Spitze bringen wird!

Holen Sie sich alles, was Sie zum Einrichten, Starten und Pflegen einer Drupal-Website benötigen. Während unserer langen Jahre in der Webhosting-Branche haben wir unsere Server-Infrastruktur perfektioniert, um Ihnen eine Plattform zu bieten, die Online-Erfolg garantiert. Flexibilität, Geschwindigkeit und Verfügbarkeit garantiert!
Drupal Hosting, das Sie an die Spitze bringen wird!

Ihr persönlicher Drupal-Experte

Benötigen Sie Hilfe beim Einrichten oder Übertragen Ihrer Website? Keine Bange! Unser Team von Support-Experten sorgt dafür, dass Sie in kürzester Zeit online sind. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!

Kostenlose Domain-Registrierung

Zunächst einmal braucht Ihre Website einen eindeutigen Namen. Holen Sie ihn sich kostenlos bei Hostinger! Jeder jährliche Drupal Hosting-Plan enthält einen Domainnamen für das erste Jahr ohne zusätzliche Kosten!

Drupal-optimierte Server

Profitieren Sie bei jedem Schritt von höchster Drupal-Verfügbarkeit und -Leistung! Von HTTP/2 bis zur neuesten stabilen PHP- und MariaDB-Version wird Ihre Website jede Konkurrenz übertreffen, die Ihnen im Weg steht.

Warum Drupal CMS wählen?

Drupal ist eines der Top-Content-Management-Systeme der Welt und bietet eine flexible Plattform, die jede Art von Website erstellen kann. Bauen Sie alles, von einfachen Portfolios bis hin zu Mitgliedsseiten und Online-Shops. Vollgepackt mit Entwickler-fokussierten Funktionen, ist es eine der besten Plattformen für Anfänger und fortgeschrittene Code-Experten gleichermaßen. Wie das Sprichwort sagt, wenn Sie einen Blog bauen wollen, wählen Sie WordPress - aber wenn Sie WordPress bauen wollen, wählen Sie Drupal.
Warum Drupal CMS wählen?

Entwickler-fokussiert

Drupal gilt als eine der flexibelsten CMS-Plattformen und bietet eine Vielzahl von Modulen und Anpassungsmöglichkeiten. Erstellen und implementieren Sie alle Funktionen, die Ihre Website braucht, um erfolgreich zu sein!

Unüberwindbare Sicherheit

Bleiben Sie vor allen Bedrohungen geschützt. Drupal ist eine der wenigen Plattformen, die die OWASP-Standards erfüllen. Kombinieren Sie dies mit unserer einzigartigen Server-Sicherheit für ein reibungsloses Drupal Hosting-Erlebnis.

SEO-freundlich

Erklären Sie der Welt Ihre Idee! Holen Sie sich mehr Online-Fokus mit eingebauten SEO-Funktionen. Ranken Sie Ihre Website auf den oberen Seiten der Suchmaschinen-Ergebnisse und genießen Sie einen stetigen Fluss von organischem Traffic.

Starten Sie noch heute Ihre Website mit Drupal Hosting

Gehen Sie online und beginnen Sie mit dem Aufbau Ihrer Online-Präsenz in nur 3 einfachen Schritten.
01

Drupal Hosting-Plan wählen

Beginnen Sie Ihre Reise ohne Sorgen! 30 Tage Geld-zurück-Garantie inklusive.

02

Startklar machen

Schließen Sie die anfängliche Serviceeinrichtung ab. Wenden Sie sich jederzeit an unsere Drupal-Experten, falls Sie Hilfe benötigen!

03

Ideen in die Tat umsetzen

Hier beginnt der Spaß! Drupal Hosting mit nur einem Klick einrichten und schon können Sie Ihre Website starten!

Alle Funktionen für außergewöhnliche Drupal-Leistung

Drupal Hosting beinhaltet alle notwendigen Tools, um Ihre Website von anderen zu unterscheiden. Öffnen Sie mit Hostinger die Tür der unbegrenzten Möglichkeiten!
Alle Funktionen für außergewöhnliche Drupal-Leistung

Benutzerdefiniertes Control Panel

Um Ihnen die ultimative Freiheit zu geben, haben wir ein einzigartiges Control Panel mit einfacher GIT-Integration, den neuesten stabilen PHP-Versionen und vielem mehr entwickelt.

1-Klick-Installation

Richten Sie Drupal mit einem einzigen Mausklick mit dem automatischen Installationsprogramm von Hostinger ein. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und fangen Sie an, an Ihrer Seite zu arbeiten!

Cache-Boost

Beeindrucken Sie die Besucher mit schnell ladenden Seiten. Erreichen Sie mit unserer benutzerdefinierten nginx-Cache-Schicht und fatcache-Beschleuniger die höchste Ladegeschwindigkeit.

DDoS Schutz

Dank Top-DDoS-Schutz können Sie sicher sein, dass Ihre Website sicher ist, ohne die Surf-Erfahrung Ihrer Kunden zu beeinträchtigen.

SSL/TLS-Zertifikat

HTTPS sichert vertrauliche Besucher- und Kundendaten. Holen Sie sich ein lebenslanges SSL-Zertifikat und stärken Sie das Vertrauen und die SEO Ihrer Drupal-Website.

Zugriffs-Manager

Arbeiten Sie mit Entwicklern oder anderen Menschen zusammen? Gewähren Sie Zugang zu Ihrem Webhosting-Konto, ohne Ihre persönlichen Daten zu teilen!
Drupal-Hosting

Drupal Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Drupal Hosting.

Was ist Drupal?

Was ist Drupal Hosting und was macht es so besonders?

Kann ich meine Drupal-Website in einen Online-Shop umwandeln?

Helfen Sie mir, eine bestehende Drupal-Website zu übertragen?

Wie füge ich neue Funktionen zu meiner Drupal-Website hinzu?

Ist Drupal besser als WordPress?

