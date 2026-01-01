Hébergement Drupal
Choisissez votre plan d'hébergement Drupal
L'hébergement Drupal qui vous mènera au top !
Votre expert Drupal personnel
Vous avez besoin d'aide pour créer ou transférer votre site web ? Pas de soucis ! Une équipe dédiée d'experts en support s'assurera que vous êtes en ligne en un rien de temps. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes toujours heureux de vous aider !
Nom de domaine gratuit
Tout d'abord, votre site web a besoin d'un nom unique. Obtenez-le gratuitement avec Hostinger ! Chaque plan d'hébergement Drupal annuel comprend un nom de domaine pour la première année sans frais supplémentaires !
Serveurs optimisés pour Drupal
Obtenez une disponibilité et des performances optimales de Drupal à chaque étape ! De HTTP/2 à la dernière version stable de PHP et MariaDB, votre site web surpassera toute concurrence.
Pourquoi choisir Drupal CMS ?
Orienté vers les développeurs
Reconnu comme l'une des plateformes CMS les plus flexibles, Drupal offre une grande variété de modules et d'options de personnalisation. Créez et mettez en œuvre toutes les fonctionnalités dont votre site web a besoin pour réussir !
Sécurité impénétrable
Restez protégé contre toutes les menaces. Drupal est l'une des rares plateformes à répondre aux normes OWASP. Associez cela à la sécurité unique de notre serveur pour une expérience d'hébergement des plus agréables.
Adapté au SEO
Faites savoir au monde ce que vous savez faire ! Augmentez votre visibilité en ligne grâce aux fonctions de référencement intégrées. Placez votre site dans les premières pages des résultats des moteurs de recherche et bénéficiez d'un flux régulier de trafic organique.
Lancez votre site web avec l'hébergement Drupal dès aujourd'hui
Commencer les choses
Compléter la configuration initiale du service. Contactez nos experts Drupal à tout moment si vous avez besoin d'aide !
Transformer les idées en réalité
C'est là que le plaisir commence ! Configurez Drupal en 1 clic et commencez à créer votre site web.
Toutes les fonctionnalités pour une performance exceptionnelle de Drupal
Tableau de bord personnalisé
Pour vous donner la liberté ultime, nous avons développé tableau de bord unique avec une intégration GIT facile, les dernières versions stables de PHP, et plus encore.
Installation en 1 clic
Installez Drupal en un seul clic grâce à l'installateur automatique d'Hostinger. Concentrez-vous sur l'essentiel et commencez à travailler sur votre site immédiatement !
Amélioration de la mémoire cache
Impressionnez vos visiteurs avec des pages qui se chargent rapidement. Atteignez les scores de vitesse de page les plus élevés grâce à notre couche de cache Nginx personnalisée et à l'accélérateur fatcache.