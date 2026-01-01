Hébergement Drupal

Transformez votre idée en un site web génial avec un hébergement web optimisé pour Drupal.
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Choisissez votre plan d'hébergement Drupal

Saviez-vous que les noms de domaine personnels gratuits sont inclus dans les plans annuels d'hébergement web Premium et Business ?
-81 %
Single
Parfait pour les autoentrepreneurs
MAD  7.99 /mois
Obtenez 48 mois pour MAD 383.52 (prix d'origine : MAD 2,015.52). Renouvellement au prix de MAD 29.99/mois.
Créez 1 site web
Aucune application web Node.js
10 Go de stockage pour vos fichiers (SSD)
1 boîte mail par site, gratuite pendant 1 an

Vous obtenez :

Protégez chacun de vos sites avec un certificat SSL gratuit
Profitez de sauvegardes automatiques hebdomadaires pour une récupération facile des données
Migrez votre site gratuitement et sans interruption
Le plus populaire
-79 %
Premium
Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer
MAD  13.99 /mois
Obtenez 48 mois pour MAD 671.52 (prix d'origine : MAD 3,263.52). Renouvellement au prix de MAD 46.99/mois.
Créez jusqu'à 3 sites web
Aucune application web Node.js
20 Go de stockage pour vos fichiers (SSD)
2 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du plan Single et :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Maintenance automatique de vos sites WordPress
Marketing par email gratuit pendant 1 an
Créez des sites en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
-75 %
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
MAD  20.99 /mois
Obtenez 48 mois pour MAD 1,007.52 (prix d'origine : MAD 3,983.52). Renouvellement au prix de MAD 67.99/mois.
Créez jusqu'à 50 sites web
5 applications web Node.js
Inédit
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :

Sauvegardes quotidiennes et à la demande pour éviter toute perte de données
Créez un site d'e-commerce avec l'IA
Agent IA pour WordPress
GRATUIT
Créez des sites WordPress prêts à l'emploi en quelques minutes avec l'IA
Boostez la vitesse de votre site grâce à un CDN gratuit
Gérez plus facilement vos sites avec WordPress multisite
L'hébergement Drupal qui vous mènera au top !

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour configurer, lancer et maintenir un site web Drupal. Au cours de nos longues années dans l'industrie de l'hébergement web, nous avons perfectionné notre infrastructure de serveur pour vous fournir une plateforme qui garantit le succès en ligne. Flexibilité, vitesse et temps de fonctionnement garantis !
Lancez votre site web dès maintenant
Votre expert Drupal personnel

Vous avez besoin d'aide pour créer ou transférer votre site web ? Pas de soucis ! Une équipe dédiée d'experts en support s'assurera que vous êtes en ligne en un rien de temps. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes toujours heureux de vous aider !

Nom de domaine gratuit

Tout d'abord, votre site web a besoin d'un nom unique. Obtenez-le gratuitement avec Hostinger ! Chaque plan d'hébergement Drupal annuel comprend un nom de domaine pour la première année sans frais supplémentaires !

Serveurs optimisés pour Drupal

Obtenez une disponibilité et des performances optimales de Drupal à chaque étape ! De HTTP/2 à la dernière version stable de PHP et MariaDB, votre site web surpassera toute concurrence.

Pourquoi choisir Drupal CMS ?

Considéré comme l'un des meilleurs systèmes de gestion de contenu au monde, Drupal offre une plateforme flexible qui permet de créer n'importe quel type de site web. Créez tout, des simples portfolios aux boutiques d'adhésion et d'e-commerce. Doté de fonctionnalités destinées aux développeurs, il s'agit de l'une des meilleures plateformes pour les débutants comme pour les experts en code. Comme on dit, si vous voulez créer un blog, choisissez WordPress, mais si vous voulez créer WordPress, choisissez Drupal.
Orienté vers les développeurs

Reconnu comme l'une des plateformes CMS les plus flexibles, Drupal offre une grande variété de modules et d'options de personnalisation. Créez et mettez en œuvre toutes les fonctionnalités dont votre site web a besoin pour réussir !

Sécurité impénétrable

Restez protégé contre toutes les menaces. Drupal est l'une des rares plateformes à répondre aux normes OWASP. Associez cela à la sécurité unique de notre serveur pour une expérience d'hébergement des plus agréables.

Adapté au SEO

Faites savoir au monde ce que vous savez faire ! Augmentez votre visibilité en ligne grâce aux fonctions de référencement intégrées. Placez votre site dans les premières pages des résultats des moteurs de recherche et bénéficiez d'un flux régulier de trafic organique.

Lancez votre site web avec l'hébergement Drupal dès aujourd'hui

Passez en ligne et commencez à construire votre présence en ligne en seulement 3 étapes simples.
01

Choisissez votre plan d'hébergement Drupal

Commencez votre voyage sans soucis ! Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours incluse.

02

Commencer les choses

Compléter la configuration initiale du service. Contactez nos experts Drupal à tout moment si vous avez besoin d'aide !

03

Transformer les idées en réalité

C'est là que le plaisir commence ! Configurez Drupal en 1 clic et commencez à créer votre site web.

Toutes les fonctionnalités pour une performance exceptionnelle de Drupal

L'hébergement Drupal comprend tous les outils essentiels pour que votre site web se distingue des autres. Ouvrez la porte à une infinité de possibilités avec Hostinger !
Tableau de bord personnalisé

Pour vous donner la liberté ultime, nous avons développé tableau de bord unique avec une intégration GIT facile, les dernières versions stables de PHP, et plus encore.

Installation en 1 clic

Installez Drupal en un seul clic grâce à l'installateur automatique d'Hostinger. Concentrez-vous sur l'essentiel et commencez à travailler sur votre site immédiatement !

Amélioration de la mémoire cache

Impressionnez vos visiteurs avec des pages qui se chargent rapidement. Atteignez les scores de vitesse de page les plus élevés grâce à notre couche de cache Nginx personnalisée et à l'accélérateur fatcache.

Protection contre les attaques DDoS

Grâce à une protection DDoS haut de gamme, vous pouvez être sûr que votre site web est sécurisé, sans compromettre l'expérience de navigation de vos visiteurs.

Certificat SSL/TLS

HTTPS sécurise les données confidentielles des visiteurs et des clients. Obtenez un certificat SSL à vie et renforcez la confiance et le référencement de votre site Drupal.

Gestionnaire d'accès

Coopérer avec des développeurs ou d'autres personnes ? Accordez l'accès à votre compte d'hébergement web sans partager vos données personnelles !
Hébergement Drupal

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Si vous n'êtes pas satisfait à 100 %, vous pouvez demander le remboursement de votre paiement dans les 30 jours suivant votre achat. La procédure est simple et sans risque. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de remboursement (des exclusions peuvent s'appliquer).

FAQ sur l'hébergement Drupal

Réponses aux questions fréquemment posées sur l'hébergement Drupal.

Qu'est-ce que Drupal ?

Qu'est-ce que l'hébergement Drupal et en quoi est-il différent ?

Puis-je transformer mon site Drupal en boutique d'e-commerce ?

Pouvez-vous m'aider à migrer un site web Drupal existant ?

Comment ajouter de nouvelles fonctionnalités à mon site Drupal ?

Drupal est-il meilleur que WordPress ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

