Perché scegliere Drupal CMS?

Forte di essere uno dei principali sistemi di gestione dei contenuti al mondo, Drupal offre una piattaforma flessibile in grado di creare qualsiasi tipo di sito web. Costruisci tutto, dai semplici portfoli ai negozi di affiliazione ed e-commerce. Dotato di funzionalità orientate agli sviluppatori, è una delle migliori piattaforme sia per i principianti che per gli esperti di software avanzati. Come si suol dire, se vuoi costruire un blog - scegli WordPress, ma se vuoi costruire WordPress - scegli Drupal.