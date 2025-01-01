Drupal Hosting

Optimize Drupal web hosting ile fikrinizi harika bir web sitesine dönüştürün.

Şimdi Başla
30 gün para iade garantili

Drupal hosting paketinizi seçin

Dikkat dikkat! Yıllık Premium ve Business web hosting paketlerine bir adet ücretsiz özel domain dahildir!

Ödeme Şartları

Drupal hosting sizi zirveye taşıyacak!

Bir Drupal web sitesi kurmak, çalıştırmak ve açmak için ihtiyacınız olan her şey burada. Web hosting alanında sahip olduğumuz yılların tecrübesiyle sizlerin internetteki başarınızı garantilemek için sunucu altyapımızı kusursuzlaştırdık. Esneklik, hız ve çalışma süresi garantili!
Web Sitenizi Şimdi Açın
Drupal hosting sizi zirveye taşıyacak!

Kişisel Drupal Uzmanınız

Web sitesi açma veya taşıma sürecinde yardıma mı ihtiyacınız var? Endişelenmeyin! Uzman ekibimiz bir an önce çevrimiçi olabilmeniz için ellerinden geleni yapacaktır. Yardım istediğinizde bize ulaşın, her zaman yardıma hazırız!

Ücretsiz Alan Adı

Her şeyden önce web sitenizin eşsiz bir isme ihtiyacı var. Hostinger ile ücretsiz domain edinin! Bütün yıllık Drupal site hosting planlarına ilk yıl için ücretsiz domain dahildir!

Optimize Drupal Hosting

Her adımda maksimum Drupal performansı edinin! HTTP/2'den en güncel PHP ve MariaDB sürümüne kadar web siteniz bütün rekabeti ortadan kaldırmak için her şeye sahiptir.

Neden Drupal CMS?

Dünyadaki en güçlü içerik yönetim sistemlerinden birisi olan Drupal her türde web sitesi kurmak için esnek bir platform sunuyor. Sade portfolyolardan, e-ticaret sitelerine kadar her şeyi oluşturabilirsiniz. Sahip olduğu geliştirici odaklı özellikler, acemilerden tutun tecrübeli yazılımcılara kadar herkese hitap etmektedir. Eğer bir blog sitesi kurmak istiyorsanız WordPress'i seçin ancak WordPress geliştirmek istiyorsanız, Drupal'ı seçin.
Neden Drupal CMS?

Geliştirici Odaklı

En esnek CMS platformlarından biri olarak bilinen Drupal özelleştirme seçenekleri için çeşitli modüller sunar. Başarmak için web sitenizin ihtiyacı olan bütün özellikleri oluşturabilir ve ekleyebilirsiniz.

Aşılamaz Güvenlik

Bütün tehlikelere karşı korunun. Drupal OWASP standartlarına uygun birkaç platformdan birisidir. Bunun üzerine eşsiz sunucu güvenliğimizi eklediğinizde akıcı bir hosting tecrübesi ortaya çıkıyor.

SEO Dostu

Kendinizi dünyaya tanıtın! Dahili SEO özellikleriyle internette daha fazla görünürlük kazanın. Siteniz arama motoru sonuçlarında daha yukarıda yer alsın, siz de organik trafiğin keyfini çıkarın.

Drupal hosting ile web sitenizi bugün açın

Çevrimiçi olun ve 3 basit adımda internetteki varlığınızı oluşturun.

01

Drupal hosting paketinizi seçin

Tasasız şekilde internet maceranıza başlayın! 30 gün içinde para iadesi garantili.

02

İşe koyulun

Başlangıç kurulumunu tamamlayın. Yardıma ihtiyacınız olursa Drupal uzmanlarına ulaşabilirsiniz!

03

Fikirlerinizi gerçeğe dönüştürün

Eğlence bu noktada başlıyor! Tek tıkla Drupal kurulumu yapın ve web sitenizi oluşturmaya başlayın.

Muhteşem Drupal performansı için gerekli tüm özellikler

Web sitenizin diğerleri arasından öne çıkması için Drupal web hosting bütün gerekli araçlara sahiptir. Hostinger ile tüm olasılıkların kapısını açın!
Muhteşem Drupal performansı için gerekli tüm özellikler

Özel Kontrol Paneli

Sizi tamamen özgürleştirmek için kolay GIT entegrasyonu, güncel PHP ve daha fazlasıyla birlikte özel bir kontrol paneli geliştirdik.

1-Tık Kurulum

Hostinger'ın otomatik site kurucusuyla tek tıkla Drupal kurulumu yapın. Siz sadece önemli şeylere odaklanarak sitenizde çalışmaya başlayın!

Önbellek Güçlendirme

Hızlı yüklenen sayfalarla ziyaretçilerinizi etkileyin. Özel Nginx önbellek katmanı ve fatcache hızlandırıcı ile en yüksek sayfa yüklenme hızlarına ulaşın.

DDoS Koruması

En üst düzey DDoS koruması sayesinde, ziyaretçilerinizin gezinme deneyiminden ödün vermeden web sitenizin güvenli olduğundan emin olabilirsiniz.

SSL/TLS Sertifikası

HTTPS gizli ziyaretçi ve istemci verilerini güvene alır. Süresiz SSL sertifikası edinin ve Drupal web sitenizin güvenini ve arama motoru optimizasyonunu artırın.

Erişim Yöneticisi

Geliştiriciler veya diğer insanlarla ortak mı çalışıyorsunuz? Kişisel bilgilerinizi paylaşmadan Drupal web hosting hesabınızın erişimini paylaşın!
Drupal Hosting

30 gün para iade garantili

%100 memnun kalmadığınız takdirde satın alma işleminizi takip eden 30 gün içerisinde ödemenizin iadesini talep edebilirsiniz. Süreç kolay ve risksizdir. Daha fazla bilgi için lütfen ücret iade politikamızı inceleyin (istisnalar geçerli olabilir).

Şimdi Başla

Drupal Hosting SSS

Drupal Hosting hakkında sıkça sorulan sorular ve yanıtları aşağıda.

Drupal Nedir?

Drupal Hosting Nedir ve Neden Farklıdır?

Drupal Web Sitemi Bir E-ticaret Sitesine Dönüştürebilir Miyim?

Mevcut Drupal Sitemi Taşımama Yardım Edecek Misiniz?

Drupal Web Siteme Nasıl Yeni Özellikler Eklerim?

Drupal, WordPress'ten İyi Mi?