Drupal Hosting
Optimize Drupal web hosting ile fikrinizi harika bir web sitesine dönüştürün.
Drupal hosting paketinizi seçin
Dikkat dikkat! Yıllık Premium ve Business web hosting paketlerine bir adet ücretsiz özel domain dahildir!
Drupal hosting sizi zirveye taşıyacak!
Kişisel Drupal Uzmanınız
Web sitesi açma veya taşıma sürecinde yardıma mı ihtiyacınız var? Endişelenmeyin! Uzman ekibimiz bir an önce çevrimiçi olabilmeniz için ellerinden geleni yapacaktır. Yardım istediğinizde bize ulaşın, her zaman yardıma hazırız!
Ücretsiz Alan Adı
Her şeyden önce web sitenizin eşsiz bir isme ihtiyacı var. Hostinger ile ücretsiz domain edinin! Bütün yıllık Drupal site hosting planlarına ilk yıl için ücretsiz domain dahildir!
Optimize Drupal Hosting
Her adımda maksimum Drupal performansı edinin! HTTP/2'den en güncel PHP ve MariaDB sürümüne kadar web siteniz bütün rekabeti ortadan kaldırmak için her şeye sahiptir.
Neden Drupal CMS?
Geliştirici Odaklı
En esnek CMS platformlarından biri olarak bilinen Drupal özelleştirme seçenekleri için çeşitli modüller sunar. Başarmak için web sitenizin ihtiyacı olan bütün özellikleri oluşturabilir ve ekleyebilirsiniz.
Aşılamaz Güvenlik
Bütün tehlikelere karşı korunun. Drupal OWASP standartlarına uygun birkaç platformdan birisidir. Bunun üzerine eşsiz sunucu güvenliğimizi eklediğinizde akıcı bir hosting tecrübesi ortaya çıkıyor.
SEO Dostu
Kendinizi dünyaya tanıtın! Dahili SEO özellikleriyle internette daha fazla görünürlük kazanın. Siteniz arama motoru sonuçlarında daha yukarıda yer alsın, siz de organik trafiğin keyfini çıkarın.
Drupal hosting ile web sitenizi bugün açın
Çevrimiçi olun ve 3 basit adımda internetteki varlığınızı oluşturun.
Drupal hosting paketinizi seçin
Tasasız şekilde internet maceranıza başlayın! 30 gün içinde para iadesi garantili.
İşe koyulun
Başlangıç kurulumunu tamamlayın. Yardıma ihtiyacınız olursa Drupal uzmanlarına ulaşabilirsiniz!
Fikirlerinizi gerçeğe dönüştürün
Eğlence bu noktada başlıyor! Tek tıkla Drupal kurulumu yapın ve web sitenizi oluşturmaya başlayın.
Muhteşem Drupal performansı için gerekli tüm özellikler
Özel Kontrol Paneli
Sizi tamamen özgürleştirmek için kolay GIT entegrasyonu, güncel PHP ve daha fazlasıyla birlikte özel bir kontrol paneli geliştirdik.
1-Tık Kurulum
Hostinger'ın otomatik site kurucusuyla tek tıkla Drupal kurulumu yapın. Siz sadece önemli şeylere odaklanarak sitenizde çalışmaya başlayın!
Önbellek Güçlendirme
Hızlı yüklenen sayfalarla ziyaretçilerinizi etkileyin. Özel Nginx önbellek katmanı ve fatcache hızlandırıcı ile en yüksek sayfa yüklenme hızlarına ulaşın.