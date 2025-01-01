Drupal Hosting

Neden Drupal CMS?

Dünyadaki en güçlü içerik yönetim sistemlerinden birisi olan Drupal her türde web sitesi kurmak için esnek bir platform sunuyor. Sade portfolyolardan, e-ticaret sitelerine kadar her şeyi oluşturabilirsiniz. Sahip olduğu geliştirici odaklı özellikler, acemilerden tutun tecrübeli yazılımcılara kadar herkese hitap etmektedir. Eğer bir blog sitesi kurmak istiyorsanız WordPress'i seçin ancak WordPress geliştirmek istiyorsanız, Drupal'ı seçin.