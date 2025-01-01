استضافة Drupal

حوّل فكرتك إلى موقع رائع مع استضافة Drupal المثالية

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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

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هل تعلم أنه يتم تضمين دومينات مجانية مخصّصة في خطط الاستضافة Premium و Business السنوية؟

شروط الدفع

استضافة Drupal سترتقي بك للقمة!

احصل على كل ما تحتاجه لإعداد موقع Drupal وإطلاقه والحفاظ عليه. لقد عملنا، على مدار سنوات من الخبرة الطويلة في مجال استضافة المواقع الالكترونية، على تحسين البنية الأساسية لخادمنا لنوفر لك منصة مثالية تحقق لك النجاح عبر الإنترنت. المرونة والسرعة والجهوزية مضمونة!
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استضافة Drupal سترتقي بك للقمة!

خبير Drupal شخصي خاص بك

هل أنت بحاجةٍ إلى مساعدة لإعداد موقعك الإلكتروني أو نقله؟ لا داعى للقلق! فسيتأكد فريق متخصّص من خبراء الدعم من اطلاق موقعك في وقت قصير. يمكنك التواصل معنا في أي وقت، وسيسعدنا دائمًا تقديم المساعدة!

اسم دومين مجاني

أولاً، يحتاج موقعك إلى اسم فريد. احصل عليه مجانا مع Hostinger! تتضمن كل خطط استضافة Drupal السنوية اسم الدومين للسنة الأولى دون أي تكلفة إضافية!

خوادم Drupal المحسّنة

احصل على ذروة وقت تشغيل وأداء دروبال في كل خطوة! من HTTP/2 إلى أحدث إصدار مستقر من PHP وMariaDB، سيتفوق موقعك على أي منافسة تقف في طريقك.

لماذا يجب أن تختار Drupal CMS؟

نظرًا لكون شركة Drupal تعتبر واحدة من أفضل أنظمة إدارة المحتوى في العالم، فإنها توفر منصة مرنة يمكنها إنشاء أي نوع من أنواع المواقع الإلكترونية. يمكنك بناء كل شيء من مدونات شخصية إلى منتديات ومتاجر الكترونية. تم تزويدها بميزات تركز على مطوري البرامج، وهي واحدة من أفضل الأنظمة الأساسية لمبتدئي البرمجة أو الخبراء على حد سواء. كما يقول المثل، إذا كنت ترغب في إنشاء مدونة، فاختر ووردبريس، ولكن إذا كنت ترغب في بناء ووردبريس، فاختر Drupal.
لماذا يجب أن تختار Drupal CMS؟

مخصّصة للمطورين

يُعرف Drupal بأنه واحد من أكثر منصات CMS المرنة، فهو يوفر مجموعة متنوعة من الوحدات وخيارات التخصيص. أنشئ ونفّذ أيّ ميزة يحتاجها موقعك الإلكتروني لتحقيق النجاح!

حماية غير قابلة للاختراق

اِحمِ نفسك من كافة التهديدات. Drupal هو واحدٌ من المنصات القليلة التي تلبي معايير OWASP. أضف لذلك أمان خوادِمنا الفريد وستتأكد من تحقيق تجربة استضافة سلسة.

متوافقة مع SEO

دع العالم يتعرّف عليك أكثر! احصل على ظهور أفضل على الإنترنت بفضل ميزة الـ SEO المضمّنة. رتب موقعك في أعلى صفحات نتائج محرك البحث واستمتع بتدفق منتظم من الزيارات المجانية.

أطلق العنان لموقعك مع استضافة Drupal اليوم

اتصل وابدأ في بناء تواجدك في عالم الأنترنت باتباع 3 خطوات بسيطة.

01

اختر استضافة Drupal الأنسب لك

ابدأ رحلتك دون قلق! مع ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا.

02

ابدأ الآن

أكمل الاعدادات الأوليّة. تواصل مع خبراء Drupal لدينا متى احتجت إلى أي مساعدة!

03

حول أفكارك إلى حقيقة

ومن هنا يبدا المرح! انطلق في إعداد Drupal بنقرة واحدة وابدأ في إنشاء موقعك الإلكتروني.

جميع الميزات التي توفر أداءً استثنائياً من Drupal

تشمل استضافة Drupal جميع الأدوات الأساسية لجعل موقعك متميزًا عن غيره. افتح باب الاحتمالات اللامتناهية مع Hostinger!
جميع الميزات التي توفر أداءً استثنائياً من Drupal

لوحة تحكم مخصّصة

لمنحك الحرية المطلقة، طوّرنا لوحة تحكم فريدة مع تكامل سهل مع GIT، وأحدث إصدارات PHP الثابتة، والعديد من الميزات الأخرى.

تثبيت بنقرة واحدة

ابدأ إعداد Drupal بنقرة واحدة باستخدام أداة التثبيت التلقائي لـ Hostinger. ركز على ما يهمك وابدأ العمل على موقعك على الفور!

تسارع الذاكرة التخزينية

أبهر زوار موقعك بتحميل سريع للصفحات. يمكنك الوصول إلى أعلى نقاط سرعة للصفحة باستخدام طبقة التخزين المؤقت المخصصة لـ Nginx ومسرع fatcache.

حماية ضد هجمات DDoS

بفضل حماية DDoS المتطورة، يمكنك أن تطمئن على أمان موقعك الإلكتروني، دون المساس بتجربة تصفح الزائرين.

شهادة SSL/TLS

يحمي HTTPS بيانات الزائر والعميل السّرّية. احصل على شهادة SSL مدى الحياة وعزّز الثقة و SEO لموقع Drupal لديك.

مدير الوصول

هل تتعاون مع مطورين أو أشخاص آخرين؟ امنح حق الوصول إلى حساب استضافتك دون مشاركة بياناتك الشخصية!
استضافة Drupal

ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

إذا لم تكن راضيًا بنسبة 100%، فيمكنك طلب استرداد رسوم التسجيل خلال فترة 30 يومًا بعد الشراء. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تنطبق استثناءات).

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الأسئلة الشائعة حول استضافة Drupal

اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول استضافة Drupal.

ما هو Drupal؟

ما هي استضافة Drupal وكيف تختلف عن غيرها؟

هل يمكنني تحويل موقعي على Drupal إلى متجر إلكتروني؟

هل ستساعدني في ترحيل موقع إلكتروني حالي على Drupal؟

كيف أضيف ميزات جديدة إلى موقعي على Drupal؟

هل Drupal أفضل من ووردبريس؟