استضافة Drupal
اختر خطة استضافتك Drupal
ما الذي ستحصل عليه:
جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
ما الذي ستحصل عليه:
جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
استضافة Drupal سترتقي بك للقمة!
خبير Drupal شخصي خاص بك
هل أنت بحاجةٍ إلى مساعدة لإعداد موقعك الإلكتروني أو نقله؟ لا داعى للقلق! فسيتأكد فريق متخصّص من خبراء الدعم من اطلاق موقعك في وقت قصير. يمكنك التواصل معنا في أي وقت، وسيسعدنا دائمًا تقديم المساعدة!
اسم دومين مجاني
أولاً، يحتاج موقعك إلى اسم فريد. احصل عليه مجانا مع Hostinger! تتضمن كل خطط استضافة Drupal السنوية اسم الدومين للسنة الأولى دون أي تكلفة إضافية!
خوادم Drupal المحسّنة
احصل على ذروة وقت تشغيل وأداء دروبال في كل خطوة! من HTTP/2 إلى أحدث إصدار مستقر من PHP وMariaDB، سيتفوق موقعك على أي منافسة تقف في طريقك.
لماذا يجب أن تختار Drupal CMS؟
مخصّصة للمطورين
يُعرف Drupal بأنه واحد من أكثر منصات CMS المرنة، فهو يوفر مجموعة متنوعة من الوحدات وخيارات التخصيص. أنشئ ونفّذ أيّ ميزة يحتاجها موقعك الإلكتروني لتحقيق النجاح!
حماية غير قابلة للاختراق
اِحمِ نفسك من كافة التهديدات. Drupal هو واحدٌ من المنصات القليلة التي تلبي معايير OWASP. أضف لذلك أمان خوادِمنا الفريد وستتأكد من تحقيق تجربة استضافة سلسة.
متوافقة مع SEO
دع العالم يتعرّف عليك أكثر! احصل على ظهور أفضل على الإنترنت بفضل ميزة الـ SEO المضمّنة. رتب موقعك في أعلى صفحات نتائج محرك البحث واستمتع بتدفق منتظم من الزيارات المجانية.
أطلق العنان لموقعك مع استضافة Drupal اليوم
اختر استضافة Drupal الأنسب لك
ابدأ رحلتك دون قلق! مع ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا.
ابدأ الآن
أكمل الاعدادات الأوليّة. تواصل مع خبراء Drupal لدينا متى احتجت إلى أي مساعدة!
حول أفكارك إلى حقيقة
ومن هنا يبدا المرح! انطلق في إعداد Drupal بنقرة واحدة وابدأ في إنشاء موقعك الإلكتروني.
جميع الميزات التي توفر أداءً استثنائياً من Drupal
لوحة تحكم مخصّصة
لمنحك الحرية المطلقة، طوّرنا لوحة تحكم فريدة مع تكامل سهل مع GIT، وأحدث إصدارات PHP الثابتة، والعديد من الميزات الأخرى.
تثبيت بنقرة واحدة
ابدأ إعداد Drupal بنقرة واحدة باستخدام أداة التثبيت التلقائي لـ Hostinger. ركز على ما يهمك وابدأ العمل على موقعك على الفور!
تسارع الذاكرة التخزينية
أبهر زوار موقعك بتحميل سريع للصفحات. يمكنك الوصول إلى أعلى نقاط سرعة للصفحة باستخدام طبقة التخزين المؤقت المخصصة لـ Nginx ومسرع fatcache.