CMS hosting

Installeer je favoriete contentmanagementsysteem en realiseer jouw website-ideeën.

Kies jouw CMS hostingplan

84% KORTING
Business
Meer tools en kracht om te groeien
2,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
50 websites
Geen Node.js web apps
50 GB NVMe-schijfruimte
2 GB RAM
2 CPU cores
5 mailboxen - 1 jaar gratis
Onbeperkt gratis SSL
Gratis domein voor 1 jaar
Dagelijkse back-ups (t.w.v. 23,88 €)
Onbeperkte bandbreedte
Onbeperkte databases
Gratis website migratie
Managed Hosting voor WordPress
WordPress Acceleratie
Objectcache voor WordPress
WordPress Staging Tool
Website Bouwer
30-dagen-geld-terug-garantie
Wereldwijde Datacenters
Toegewijde Resources
Dedicated IP-adres
MEEST POPULAIR
73% KORTING
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
6,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 335,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
100 websites
5 Node.js web apps
NIEUW
100 GB NVMe-schijfruimte
4 GB RAM
2 CPU cores
10 mailboxen - 1 jaar gratis
Onbeperkt gratis SSL
Gratis domein voor 1 jaar
Dagelijkse back-ups (t.w.v. 23,88 €)
Onbeperkte bandbreedte
Onbeperkte databases
Gratis website migratie
Managed Hosting voor WordPress
WordPress Acceleratie
Objectcache voor WordPress
WordPress Staging Tool
Website Bouwer
30-dagen-geld-terug-garantie
Wereldwijde Datacenters
Toegewijde Resources
Dedicated IP-adres
67% KORTING
Cloud Professional
Geoptimaliseerd voor het schalen van professionele websites
14,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 719,52 € (normale prijs 2.207,52 €). Verlengbaar voor 42,99 €/mnd.
100 websites
10 Node.js web apps
NIEUW
200 GB NVMe-schijfruimte
6 GB RAM
4 CPU cores
10 mailboxen - 1 jaar gratis
Onbeperkt gratis SSL
Gratis domein voor 1 jaar
Dagelijkse back-ups (t.w.v. 23,88 €)
Toegewijde Resources
Dedicated IP-adres
Gratis website migratie
Managed Hosting voor WordPress
WordPress Acceleratie
Objectcache voor WordPress
WordPress Staging Tool
Website Bouwer
30-dagen-geld-terug-garantie
Wereldwijde Datacenters
Onbeperkte bandbreedte
Onbeperkte databases
WordPress hosting

WordPress - de koning van alle contentmanagementsystemen. De perfecte keus voor blogs, e-commerce sites en veel meer. Profiteer van de flexibiliteit van WordPress! Superieure prestaties en bereikbaarheid gegarandeerd.

Joomla hosting

Joomla is het op één na populairste CMS ter wereld. Plaats je website op Joomla-geoptimaliseerde servers en ervaar hoe goede hosting aanvoelt. Wij begeleiden je bij elke stap die je neemt!

Drupal hosting

Drupal is een flexibel CMS dat meer vrijheden biedt en functies gericht op ontwikkelaars. Kies voor Drupal-geoptimaliseerde webhosting en ervaar complete controle en topprestaties.

30-dagen-geld-terug-garantie

Ben je niet 100% tevreden? Dan kun je binnen een periode van 30 dagen na aankoop je betaling terugvragen. Zonder gedoe en risicovrij. Raadpleeg ons restitutiebeleid voor meer informatie (uitsluitingen kunnen van toepassing zijn).

