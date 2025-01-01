استضافة CMS
أنشئ نظام إدارة المحتوى المفضل لديك وحول أفكار موقعك الإلكتروني إلى واقع.
اختر خطة استضافة CMS التي تناسبك
Business
طوّر مستواك مع المزيد من القوة والميزات المحسنة
US$ 14.99وفِّر 75%
US$ 3.79 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 8.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
50 موقع
تخزين NVMe بسعة 50GB
1.5GB RAM
2 نوى CPU
50 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
SSL مجاني غير محدود
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
نسخ احتياطية يومية (US$ 25.08/سنة)
نطاق ترددي غير محدود
قواعد بيانات غير محدودة
نقل مجاني للمواقع الإلكترونية
استضافة ووردبريس مُدارة
تسريع ووردبريس
ذاكرة التخزين المؤقت للعناصر لووردبريس
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
منشئ المواقع
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
مراكز بيانات عالمية
موارد مخصصة
عنوان IP مخصص
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الأكثر شهرة
Cloud Startup
استمتع بالأداء الأمثل والموارد القوية
US$ 27.99وفِّر 71%
US$ 7.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 19.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
100 موقع
تخزين NVMe بسعة 100GB
3GB RAM
2 نوى CPU
100 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
SSL مجاني غير محدود
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
نسخ احتياطية يومية (US$ 25.08/سنة)
نطاق ترددي غير محدود
قواعد بيانات غير محدودة
نقل مجاني للمواقع الإلكترونية
استضافة ووردبريس مُدارة
تسريع ووردبريس
ذاكرة التخزين المؤقت للعناصر لووردبريس
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
منشئ المواقع
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
مراكز بيانات عالمية
موارد مخصصة
عنوان IP مخصص
اطلع على جميع المميزات
Cloud Professional
الأمثل لترقية المواقع الاحترافية
US$ 47.99وفِّر 67%
US$ 15.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 34.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
200 موقع
تخزين NVMe بسعة 200GB
6GB RAM
4 نوى CPU
100 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
SSL مجاني غير محدود
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
نسخ احتياطية يومية (US$ 25.08/سنة)
موارد مخصصة
عنوان IP مخصص
نقل مجاني للمواقع الإلكترونية
استضافة ووردبريس مُدارة
تسريع ووردبريس
ذاكرة التخزين المؤقت للعناصر لووردبريس
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
منشئ المواقع
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
مراكز بيانات عالمية
نطاق ترددي غير محدود
قواعد بيانات غير محدودة
اطلع على جميع المميزات
شروط الدفع
استضافة ووردبريس
ووردبريس هو ملك جميع أنظمة إدارة المحتوى. الخيار الأمثل لكل من المدونات ومواقع التجارة الإلكترونية وغير ذلك الكثير. استفد من مرونة ووردبريس! أداء فائق ووقت تشغيل مضمون.
استضافة Joomla
Joomla هو ثاني أكثر أنظمة إدارة المحتوى شيوعًا في العالم. انشر موقعك الإلكتروني على خوادم Joomla المُحسّنة واحصل على لمحة عن الأداء الحقيقي. سنرشدك في كل خطوة تعترض طريقك!
ضمان وقت التشغيل 99.9٪
ضمان استعادة الرسوم لمدة 30 يومًا
لوحة تحكم قوية