استضافة CMS

أنشئ نظام إدارة المحتوى المفضل لديك وحول أفكار موقعك الإلكتروني إلى واقع.

اختر خطة استضافة CMS التي تناسبك

شروط الدفع

استضافة ووردبريس

ووردبريس هو ملك جميع أنظمة إدارة المحتوى. الخيار الأمثل لكل من المدونات ومواقع التجارة الإلكترونية وغير ذلك الكثير. استفد من مرونة ووردبريس! أداء فائق ووقت تشغيل مضمون.

استضافة Joomla

Joomla هو ثاني أكثر أنظمة إدارة المحتوى شيوعًا في العالم. انشر موقعك الإلكتروني على خوادم Joomla المُحسّنة واحصل على لمحة عن الأداء الحقيقي. سنرشدك في كل خطوة تعترض طريقك!

استضافة Drupal

Drupal هو نظام إدارة محتوى مرن يوفر المزيد من الحرية والميزات التي تركز على المطوّر. ابدأ باستضافة مواقع إلكترونية محسّنة من Drupal واختبر التحكم الكامل والأداء المتميز.

ضمان وقت التشغيل 99.9٪
ضمان وقت التشغيل 99.9٪
ضمان استعادة الرسوم لمدة 30 يومًا
ضمان استعادة الرسوم لمدة 30 يومًا
لوحة تحكم قوية
لوحة تحكم قوية

ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

إذا لم تكن راضيًا بنسبة 100%، فيمكنك طلب استرداد رسوم التسجيل خلال فترة 30 يومًا بعد الشراء. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تنطبق استثناءات).

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