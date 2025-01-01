استضافة CMS
أنشئ نظام إدارة المحتوى المفضل لديك وحول أفكار موقعك الإلكتروني إلى واقع.
اختر خطة استضافة CMS التي تناسبك
63% خصم
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£ 139.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
50 موقع
تطبيقات ويب بدون Node.js
تخزين NVMe بسعة 50GB
3GB RAM
2 نوى CPU
5 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
SSL مجاني غير محدود
دومين مجاني لمدة سنة
نسخ احتياطية يومية (E£1,188.00/سنة)
نطاق ترددي غير محدود
قواعد بيانات غير محدودة
نقل مجاني للمواقع الإلكترونية
استضافة ووردبريس مُدارة
تسريع ووردبريس
ذاكرة التخزين المؤقت للعناصر لووردبريس
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
منشئ المواقع
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
مراكز بيانات عالمية
موارد مخصصة
عنوان IP مخصص
الأكثر شهرة
65% خصم
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£ 319.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312.00 (السعر العادي E£43,152.00). يتم التجديد بسعر E£849.00/الشهر.
100 موقع
5 تطبيقات ويب Node.jsجديد
تخزين NVMe بسعة 100GB
4GB RAM
2 نوى CPU
10 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
SSL مجاني غير محدود
دومين مجاني لمدة سنة
نسخ احتياطية يومية (E£1,188.00/سنة)
نطاق ترددي غير محدود
قواعد بيانات غير محدودة
نقل مجاني للمواقع الإلكترونية
استضافة ووردبريس مُدارة
تسريع ووردبريس
ذاكرة التخزين المؤقت للعناصر لووردبريس
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
منشئ المواقع
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
مراكز بيانات عالمية
موارد مخصصة
عنوان IP مخصص
74% خصم
Cloud Professional
الأمثل لترقية المواقع الاحترافية
E£ 479.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£22,992.00 (السعر العادي E£89,232.00). يتم التجديد بسعر E£1,749.00/الشهر.
100 موقع
١٠ تطبيقات ويب Node.jsجديد
تخزين NVMe بسعة 200GB
6GB RAM
4 نوى CPU
10 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
SSL مجاني غير محدود
دومين مجاني لمدة سنة
نسخ احتياطية يومية (E£1,188.00/سنة)
موارد مخصصة
عنوان IP مخصص
نقل مجاني للمواقع الإلكترونية
استضافة ووردبريس مُدارة
تسريع ووردبريس
ذاكرة التخزين المؤقت للعناصر لووردبريس
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
منشئ المواقع
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
مراكز بيانات عالمية
نطاق ترددي غير محدود
قواعد بيانات غير محدودة
استضافة ووردبريس
ووردبريس هو ملك جميع أنظمة إدارة المحتوى. الخيار الأمثل لكل من المدونات ومواقع التجارة الإلكترونية وغير ذلك الكثير. استفد من مرونة ووردبريس! أداء فائق ووقت تشغيل مضمون.
استضافة Joomla
Joomla هو ثاني أكثر أنظمة إدارة المحتوى شيوعًا في العالم. انشر موقعك الإلكتروني على خوادم Joomla المُحسّنة واحصل على لمحة عن الأداء الحقيقي. سنرشدك في كل خطوة تعترض طريقك!