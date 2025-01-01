CMS Hosting
Arzuladığınız içerik yönetim sistemini kurarak aklınızdaki web sitesi fikrini gerçekleştirin.
CMS Hosting Paketinizi Seçin
Business
Daha fazla güç ve gelişmiş özelliklerle seviye atlayın
₺ 379,99%68 İNDİRİM
₺ 119,99 /ay
₺269,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
50 Site
50 GB NVMe Disk alanı
1.5 GB RAM
2 CPU Çekirdeği
50 posta kutuları - 1 yıl boyunca ücretsiz
Sınırsız ücretsiz SSL
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
Günlük Yedekler (₺983,88)
Sınırsız bant genişliği
Sınırsız veritabanı
Ücretsiz site taşıma
WordPress için Yönetimli Hosting
WordPress Hızlandırma
WordPress Nesne Önbelleği
WordPress test ortamı
Site Kur Aracı
30 Gün İçinde Para İade Garantisi
Küresel Veri Merkezleri
Özel Kaynaklar
Özel IP Adresi
Tüm özelliklere göz atın
En Popüler
Cloud Startup
Optimize edilmiş performansın ve güçlü kaynakların avantajından faydalanın.
₺ 890,99%71 İNDİRİM
₺ 254,99 /ay
₺635,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
100 Site
100 GB NVMe Disk alanı
3 GB RAM
2 CPU Çekirdeği
100 posta kutuları - 1 yıl boyunca ücretsiz
Sınırsız ücretsiz SSL
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
Günlük Yedekler (₺983,88)
Sınırsız bant genişliği
Sınırsız veritabanı
Ücretsiz site taşıma
WordPress için Yönetimli Hosting
WordPress Hızlandırma
WordPress Nesne Önbelleği
WordPress test ortamı
Site Kur Aracı
30 Gün İçinde Para İade Garantisi
Küresel Veri Merkezleri
Özel Kaynaklar
Özel IP Adresi
Tüm özelliklere göz atın
Cloud Professional
Profesyonel web siteleri ölçeklendirmek için optimize edilmiştir
₺ 1.525,99%71 İNDİRİM
₺ 445,99 /ay
₺1.144,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
200 Site
200 GB NVMe Disk alanı
6 GB RAM
4 CPU Çekirdeği
100 posta kutuları - 1 yıl boyunca ücretsiz
Sınırsız ücretsiz SSL
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
Günlük Yedekler (₺983,88)
Özel Kaynaklar
Özel IP Adresi
Ücretsiz site taşıma
WordPress için Yönetimli Hosting
WordPress Hızlandırma
WordPress Nesne Önbelleği
WordPress test ortamı
Site Kur Aracı
30 Gün İçinde Para İade Garantisi
Küresel Veri Merkezleri
Sınırsız bant genişliği
Sınırsız veritabanı
Tüm özelliklere göz atın
Ödeme Şartları
WordPress Hosting
WordPress içerik yönetim sistemlerinin kralı, hem blog hem e-ticaret siteleri için harika seçimdir. WordPress'in esnekliğinden faydalanın! Muhteşem performans ve uptime garantili.
Joomla Hosting
Joomla dünyanın en popüler ikinci CMS platformudur. Web sitenizi Joomla optimize sunuculara yükleyin ve gerçek performansın neye benzediğine şahit olun. Her bir adımda rehberiniz olacağız!
%99,9 Çalışma Garantisi
30 gün içinde para iade garantisi
Güçlü Kontrol Paneli