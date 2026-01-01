Надійні послуги за доступною ціною
OpenClaw в 1 клік
30-денна гарантія повернення грошей
Підтримка 24/7
Скасування в будь-який час
Жодних труднощів
Для повного контролю
Ресурси
Жодних труднощів
Для повного контролю
Ресурси
Ваш власний ШІ-агент. Приватний, завжди увімкнений та доступний за 60 секунд.
Миттєве налаштування
OpenClaw неймовірно легко встановити, що робить використання ШІ-агентів доступним для кожного. Без жаргону, без складнощів, лише швидкий шлях до вашої першої автоматизації.
Нульове технічне обслуговування
Керований OpenClaw керує всіма питаннями безпеки, оновленнями та резервним копіюванням. Ваші агенти штучного інтелекту працюють цілодобово без будь-якої ручної роботи.
Вбудовані інструменти
OpenClaw має все необхідне для легкого початку — моделі штучного інтелекту, веб-переглядач та поштову скриньку агента, все вбудовано.
OpenClaw з Hostinger проти інших
Найчастіші запитання щодо хостингу OpenClaw
Чи потрібні мені якісь технічні знання для налаштування OpenClaw?
Зовсім ні. OpenClaw з функцією розгортання одним клацанням миші розроблений для людей, які ніколи в житті не мали справ із сервером. Наше розгортання одним клацанням миші виконує всю інсталяцію — від серверного середовища до конфігурації штучного інтелекту. Просто виберіть свій план, натисніть «розгорнути», і ваш особистий помічник зі штучного інтелекту буде доступний за лічені хвилини. Без кодування, без командних рядків, без складних панелей інструментів
Як працюють кредити штучного інтелекту, і чи потрібно мені налаштовувати зовнішні облікові записи?
Ваші кредити штучного інтелекту попередньо інтегровані та готові до використання одразу після розпакування. На відміну від стандартної конфігурації OpenClaw, вам не потрібно створювати облікові записи у постачальників штучного інтелекту, таких як OpenAI або Anthropic, генерувати ключі API або займатися будь-якою технічною конфігурацією. Просто придбайте кредити через панель керування Hostinger, і ваш помічник миттєво запуститься. Коли вам знадобиться більше, поповніть їх безпосередньо з тієї ж панелі керування — це так просто.
Чи мої дані конфіденційні та захищені?
Абсолютно. Кожен екземпляр OpenClaw працює у власному ізольованому середовищі, а це означає, що ваші дані та розмови повністю відокремлені від даних інших користувачів. Ми блокуємо кожен контейнер, щоб запобігти несанкціонованому доступу або зовнішнім змінам, і кожен екземпляр постачається зі спеціальним, складним шлюзом безпеки, згенерованим за замовчуванням. Ви отримуєте захист професійного рівня без необхідності налаштовувати щось самостійно.
Яка різниця між запуском OpenClaw одним кліком та запуском OpenClaw на VPS?
З VPS ви отримуєте повний root-доступ і повний контроль над сервером, але це також означає, що ви відповідаєте за налаштування, оновлення та безпеку. OpenClaw одним кліком позбавляє вас усіх цих складнощів. Ми дбаємо про інфраструктуру, підтримуємо ваш екземпляр на останній стабільній версії та додаємо додаткові рівні безпеки, щоб ви могли повністю зосередитися на використанні вашого штучного інтелекту, а не на управлінні сервером. Якщо ви розробник, який хоче повного налаштування, наші плани VPS OpenClaw вам підійдуть краще.
Що я насправді можу зробити з OpenClaw?
OpenClaw — це ваш особистий помічник зі штучним інтелектом, який працює цілодобово, навіть коли ваш ноутбук закритий. Ви можете підключити його до своїх улюблених месенджерів, зокрема WhatsApp, Telegram, Slack та Discord, і використовувати для автоматизації щоденних завдань, керування розмовами на різних платформах, обробки потенційних клієнтів, запуску автоматизації браузера та багато іншого. Уявіть собі його як члена цифрової команди, який ніколи не спить і завжди готовий допомогти.