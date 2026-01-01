Entwickeln Sie Systeme, die mit einer .systems-Domäne skalieren.
CHF32.99/JahrCHF10.49/1. JahrFür das erste Jahr
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Über die .systems-Domain
Ein schneller Überblick, der Ihnen hilft, eine .systems-Domain zu wählen und zu registrieren.
Was ist eine .systems-Domäne?
.systems ist eine generische Top-Level-Domain, die sich für Unternehmen, IT-Anbieter, Ingenieurbüros und Organisationen eignet, die komplexe Lösungen, Infrastrukturen oder Dienstleistungen anbieten und dabei strukturiertes, systembasiertes Arbeiten betonen.
Für wen ist eine .systems-Domäne gedacht?
Eine .systems-Domain eignet sich hervorragend für IT-Berater, Softwareanbieter, Systemintegratoren und Infrastrukturanbieter, die komplexe technische Lösungen und Support anbieten. Sie ist sowohl für Nischenprojekte als auch für etablierte Technologieunternehmen geeignet.
Warum sollte man sich für eine .systems-Domäne entscheiden?
Eine .systems-Domain signalisiert vom ersten Besuch an einen strukturierten, technischen Fokus und verbessert so die Verständlichkeit und Markenwiedererkennung. Sie unterstützt eine einheitliche Namensgebung auf Websites, in E-Mails und Dokumentationen und trägt damit zu einer professionellen und skalierbaren Online-Präsenz bei.
Domaininformationen für .systems
TLD
.systems
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
IDN-Domains
DNSSEC
ICANN-Gebühr
CHF 0.15
Warum Hostinger für Ihre Domain wählen?
Keine technischen Vorkenntnisse erforderlich
Rund um die Uhr Expertenunterstützung
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose Coming-soon- oder Link-in-Bio-Seite
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps
Den besten Domainnamen finden
1. Fügen Sie Ihren Markennamen hinzu
Verwenden Sie Ihren Markennamen oder relevante Keywords, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu steigern.
2. Halten Sie es kurz
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und bleiben besser im Gedächtnis.
3. Weniger ist mehr
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
4. Denken Sie an Ihre Zielgruppe
Wählen Sie eine Endung, die zu Ihrer Zielgruppe passt – ob lokal oder global.
5. Handeln Sie schnell
Weitere Domain-Endungen entdecken
.systems Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
What does a .systems domain mean?
.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Is a .systems domain trusted?
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Is a .systems a good domain?
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .systems domain or .com domain?
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .systems domain?
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
Are there restrictions on .systems domains?
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
How much does a .systems domain cost?
At Hostinger, a .systems domain costs CHF 10.49 for the first year. After that, the renewal fee is CHF 32.99/Jahr. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.