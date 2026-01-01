Entwickeln Sie Systeme, die mit einer .systems-Domäne skalieren.

CHF32.99/JahrCHF10.49/1. Jahr
Sparen Sie 68%
Für das erste Jahr
.systems

Über die .systems-Domain

Ein schneller Überblick, der Ihnen hilft, eine .systems-Domain zu wählen und zu registrieren.

Was ist eine .systems-Domäne?

.systems ist eine generische Top-Level-Domain, die sich für Unternehmen, IT-Anbieter, Ingenieurbüros und Organisationen eignet, die komplexe Lösungen, Infrastrukturen oder Dienstleistungen anbieten und dabei strukturiertes, systembasiertes Arbeiten betonen.

Für wen ist eine .systems-Domäne gedacht?

Eine .systems-Domain eignet sich hervorragend für IT-Berater, Softwareanbieter, Systemintegratoren und Infrastrukturanbieter, die komplexe technische Lösungen und Support anbieten. Sie ist sowohl für Nischenprojekte als auch für etablierte Technologieunternehmen geeignet.

Warum sollte man sich für eine .systems-Domäne entscheiden?

Eine .systems-Domain signalisiert vom ersten Besuch an einen strukturierten, technischen Fokus und verbessert so die Verständlichkeit und Markenwiedererkennung. Sie unterstützt eine einheitliche Namensgebung auf Websites, in E-Mails und Dokumentationen und trägt damit zu einer professionellen und skalierbaren Online-Präsenz bei.

Domaininformationen für .systems

TLD
.systems
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
IDN-Domains
DNSSEC
ICANN-Gebühr
CHF 0.15

Warum Hostinger für Ihre Domain wählen?

Keine technischen Vorkenntnisse erforderlich
Rund um die Uhr Expertenunterstützung
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose Coming-soon- oder Link-in-Bio-Seite
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Den besten Domainnamen finden

1. Fügen Sie Ihren Markennamen hinzu

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder relevante Keywords, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu steigern.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und bleiben besser im Gedächtnis.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Endung, die zu Ihrer Zielgruppe passt – ob lokal oder global.
Gute Domains sind schnell vergeben – stöbern Sie und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

Weitere Domain-Endungen entdecken

.com

Die beliebteste Domäne der Welt

CHF15.79CHF2.99/1. Jahr
Verfügbarkeit prüfen

.cloud

Wo moderne Unternehmen laufen

CHF20.99CHF1.69/1. Jahr
Verfügbarkeit prüfen

.shop

Verwandeln Sie Besucher in Käufer

CHF28.19CHF0.79/1. Jahr
Verfügbarkeit prüfen

.io

Die Domain, die sich jedes Startup wünscht

CHF60.39CHF25.79/1. Jahr
Verfügbarkeit prüfen

.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

CHF12.89CHF1.69/1. Jahr
Verfügbarkeit prüfen

.info

Die Webadresse, der die Leute tatsächlich vertrauen

CHF25.79CHF3.29/1. Jahr
Verfügbarkeit prüfen

.pro

Zeig der Welt, was du am besten kannst.

CHF25.79CHF2.49/1. Jahr
Verfügbarkeit prüfen

.online

Ihr Geschäft, 24/7 geöffnet

CHF28.99CHF0.79/1. Jahr
Verfügbarkeit prüfen

.systems Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs CHF 10.49 for the first year. After that, the renewal fee is CHF 32.99/Jahr. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.