Helfen Sie Menschen, ihre Probleme mit einer .solutions-Domain zu lösen.

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.solutions

Über die .solutions-Domain

Ein schneller Überblick, der Ihnen hilft, eine .solutions-Domain zu wählen und zu registrieren.

Was ist eine .solutions-Domäne?

.solutions ist eine generische Top-Level-Domain (TLD), die sich für Unternehmen und Freiberufler eignet, die Dienstleistungen, Antworten oder Problemlösungen anbieten. Sie wird häufig von Beratungsunternehmen, Technologieanbietern und Support-Websites verwendet.

Für wen ist eine .solutions-Domain gedacht?

Eine .solutions-Domain eignet sich für Berater, Agenturen, Softwareanbieter und Tech-Startups, die sich auf die Lösung von Kundenproblemen konzentrieren. Sie signalisiert Problemlösungskompetenz für Dienstleistungsunternehmen, SaaS-Tools und Support-Plattformen.

Warum eine .solutions-Domain wählen?

Eine .solutions-Domain signalisiert klar, dass Sie Antworten und Problemlösungen anbieten und hilft Besuchern so, Ihren Mehrwert schnell zu erkennen. Sie unterstützt ein einheitliches Branding auf Ihrer Website, in E-Mails und im Marketing, während Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .solutions

TLD
.solutions
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
IDN-Domains
DNSSEC
ICANN-Gebühr
CHF 0.15

Warum Hostinger für Ihre Domain wählen?

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Den besten Domainnamen finden

1. Fügen Sie Ihren Markennamen hinzu

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder relevante Keywords, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu steigern.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und bleiben besser im Gedächtnis.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Endung, die zu Ihrer Zielgruppe passt – ob lokal oder global.
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.solutions Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs CHF 3.29 for the first year. After that, the renewal fee is CHF 28.99/Jahr. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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