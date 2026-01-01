Helfen Sie Menschen, ihre Probleme mit einer .solutions-Domain zu lösen.
CHF28.99/JahrCHF3.29/1. JahrFür das erste Jahr
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Über die .solutions-Domain
Ein schneller Überblick, der Ihnen hilft, eine .solutions-Domain zu wählen und zu registrieren.
Was ist eine .solutions-Domäne?
.solutions ist eine generische Top-Level-Domain (TLD), die sich für Unternehmen und Freiberufler eignet, die Dienstleistungen, Antworten oder Problemlösungen anbieten. Sie wird häufig von Beratungsunternehmen, Technologieanbietern und Support-Websites verwendet.
Für wen ist eine .solutions-Domain gedacht?
Eine .solutions-Domain eignet sich für Berater, Agenturen, Softwareanbieter und Tech-Startups, die sich auf die Lösung von Kundenproblemen konzentrieren. Sie signalisiert Problemlösungskompetenz für Dienstleistungsunternehmen, SaaS-Tools und Support-Plattformen.
Warum eine .solutions-Domain wählen?
Eine .solutions-Domain signalisiert klar, dass Sie Antworten und Problemlösungen anbieten und hilft Besuchern so, Ihren Mehrwert schnell zu erkennen. Sie unterstützt ein einheitliches Branding auf Ihrer Website, in E-Mails und im Marketing, während Ihr Unternehmen wächst.
Domaininformationen für .solutions
TLD
.solutions
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
IDN-Domains
DNSSEC
ICANN-Gebühr
CHF 0.15
Warum Hostinger für Ihre Domain wählen?
Keine technischen Vorkenntnisse erforderlich
Rund um die Uhr Expertenunterstützung
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose Coming-soon- oder Link-in-Bio-Seite
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps
Den besten Domainnamen finden
1. Fügen Sie Ihren Markennamen hinzu
Verwenden Sie Ihren Markennamen oder relevante Keywords, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu steigern.
2. Halten Sie es kurz
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und bleiben besser im Gedächtnis.
3. Weniger ist mehr
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
4. Denken Sie an Ihre Zielgruppe
Wählen Sie eine Endung, die zu Ihrer Zielgruppe passt – ob lokal oder global.
5. Handeln Sie schnell
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.solutions Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
What does a .solutions domain mean?
A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Is a .solutions domain trusted?
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Is a .solutions a good domain?
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .solutions domain or .com domain?
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .solutions domain?
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Are there restrictions on .solutions domains?
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
How much does a .solutions domain cost?
At Hostinger, a .solutions domain costs CHF 3.29 for the first year. After that, the renewal fee is CHF 28.99/Jahr. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.