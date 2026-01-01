Brechen Sie die Geschichte zuerst mit einer .news-Domain auf.

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.news

Über die .news-Domain

Ein schneller Überblick, der Ihnen hilft, eine .news-Domain zu wählen und zu registrieren.

Was ist eine .news-Domain?

Die .news-Domain ist eine generische Top-Level-Domain, die für Nachrichten-, Medien- und Journalismus-Websites entwickelt wurde. Sie unterliegt keinen spezifischen Zulassungsbeschränkungen und wird häufig für aktuelle, informationsorientierte Inhalte verwendet.

Für wen ist eine .news-Domain gedacht?

Eine .news-Domain eignet sich für Verlage, Medienunternehmen, Blogger und Organisationen, die aktuelle Neuigkeiten teilen. Sie hilft dabei, Nachrichten hervorzuheben, Autorität aufzubauen und das Publikum über allgemeine oder spezielle Themen auf dem Laufenden zu halten.

Warum eine .news-Domain wählen?

Eine .news-Domain macht Ihren Fokus auf einen Blick deutlich und hilft Besuchern, Informationen und Aktualisierungen schnell zu erkennen. Sie unterstützt ein einheitliches Branding auf Ihrer Website, in E-Mails und im Marketing, auch wenn Ihr Content-Angebot wächst.

Domaininformationen für .news

TLD
.news
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
CHF 0.15

Warum Hostinger für Ihre Domain wählen?

Keine technischen Vorkenntnisse erforderlich
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Den besten Domainnamen finden

1. Fügen Sie Ihren Markennamen hinzu

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder relevante Keywords, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu steigern.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und bleiben besser im Gedächtnis.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Endung, die zu Ihrer Zielgruppe passt – ob lokal oder global.
Gute Domains sind schnell vergeben – stöbern Sie und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.news Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs CHF 8.89 for the first year. After that, the renewal fee is CHF 30.59/Jahr. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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