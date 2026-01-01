使用 .studio 域名，尽情创作，不受任何限制
¥343.99/年¥94.99第一年第一年
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关于 .studio 域名
快速浏览，帮助您选择和注册.studio域名
什么是 .studio 域名？
.studio 域名是一个通用顶级域名，常用于创意专业人士、代理机构和工作室。它灵活且不受地域限制，适合作品集、制作公司和设计品牌。
.studio域名是为谁设计的？
.studio 域名适合设计机构、艺术工作室、摄影师和创意自由职业者展示作品集或服务。它是突出视觉作品和强化专业创意形象的理想选择。
为什么选择 .studio 域名？
.studio 域名清晰地表明您的工作室专注于创意或制作领域，帮助访客快速了解您的服务。随着业务发展，它还能确保您的网站、电子邮件和营销材料保持品牌形象的一致性。
.studio 的域名信息
顶级域名（TLD）
.studio
TLD类型
gTLD
最短注册期限
1年
最长注册期限
1年
域名隐私保护
免费
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN费用
¥1.46
为什么选择用 Hostinger 注册域名？
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免费即将上线页面或个人简介网站链接
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提示
如何获得最佳域名
1. 内含您的品牌名称
使用您的品牌名称或关键词来提高在搜索结果中的知名度和曝光率。
2. 尽量简短
三个单词以下的域名更容易阅读和记忆。
3. 简洁精炼
避免使用连字符、数字、俚语和拼写复杂的单词。
4. 以您的受众为前提
无论您的受众是本地用户还是全球用户，选择最匹配的扩展程序。
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.studio 域名常见问题解答
.studio域名是什么意思？
.studio域通常表示创意或专业工作室，如设计、音乐、摄影或制作，它就是为这种用途而创建的，但今天它更广泛地用于创意领域的品牌和个人。
.studio 域是否受信任？
是的。.studio是有效的顶级域，有自己的官方注册，所以它在浏览器、电子邮件和搜索引擎中工作正常。信任更多地取决于网站和品牌，而不是扩展本身。
.studio 是个好域名吗？
是的，如果你想要一个与创意企业、产品组合或项目相匹配的网址，搜索引擎对SEO同样对待。studio和。com,所以内容和相关性比扩展名更重要。
我应该选择 .studio 域还是 .com 域？
如果你想要一个明显符合创意或生产重点品牌的名称，或者你首选的。com不可用，请选择。studio。如果你想要普通受众最熟悉的选项和更广泛的认可，请选择。com。
谁可以注册。studio域名？
任何人都可以注册 .studio 域。没有特殊的居住、行业或业务要求。
.studio 域名是否有限制？
是的，适用标准域规则。名称必须使用允许的字母、数字和连字符，某些保留或阻止的名称可能无法通过注册表使用。
.studio域名多少钱？
在 Hostinger,.studio 域名第一年的费用为 ¥94.99。之后，续订费用为 ¥343.99/年。 由于Hostinger是ICANN认可的注册商，您的域名管理安全。自动续订有助于防止过期，并且提供24/7全天候支持。您也可以随时将您的域名转移到Hostinger。